Grande successo per l’evento “Top Team” a Catania organizzato da A.R.S.

L’evento di formazione “Top Team” ha segnato un traguardo significativo nel percorso di sviluppo delle competenze di leadership e di dinamiche di squadra all’interno di “A.R.S. Centro di Formazione Professionale”. L’appuntamento, svoltosi a Catania, ha attirato oltre 200 partecipanti, per la maggior parte docenti, tutor e coordinatori di sede tutti desiderosi di approfondire le proprie capacità e di condividere esperienze e strategie nel contesto organizzativo.

La giornata è stata inaugurata con una sessione di benvenuto durante la quale i partecipanti sono stati introdotti agli obiettivi e alla struttura dell’evento.

Sono seguite le sessioni interattive che hanno messo in luce l’importanza del benessere organizzativo e delle tecniche di comunicazione efficace a cura di Vincenzo Di Natale che ha condotto il suo intervento arricchendo la discussione con casi studio pertinenti e esercizi pratici che hanno stimolato una partecipazione attiva. Il Presidente di A.R.S. Giuseppe Maria Sassano ha parlato dell’importanza della fatica come valore in un’organizzazione, mentre Franco Nicosia è intervenuto sul tema delle soft skill per la definizione di una leadership efficace.

Uno dei momenti salienti è stata l’attività “La Torre della Leadership”, un esercizio di team building che ha richiesto ai partecipanti collaborazione, comunicazione e problem-solving. I presenti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le teorie discusse, costruendo torri con materiali semplici, sotto la guida di Salvo Lo Bianco e Franco Nicosia. L’esercizio ha rivelato le diverse qualità di leadership tra i membri di ciascun gruppo partecipante. Il “Muro delle qualità della Leadership”, un’installazione interattiva, ha permesso ai partecipanti di riconoscere e celebrare le qualità dei leader all’interno dell’organizzazione. Attraverso questo esercizio, hanno potuto riflettere e visualizzare gli attributi che definiscono un leadership efficace in A.R.S., creando una mappa visiva di crescita futura e di impegno collettivo verso l’eccellenza.

L’evento di formazione si è concluso con una serie di riflessioni guidate dal Direttore Generale di A.R.S. Salvo Lo Bianco, che ha sottolineato il valore dell’esperienza condivisa e la direzione futura che l’organizzazione intende seguire. L’umanizzazione delle aziende e l’efficacia della leadership gentile.

La giornata si è chiusa con ringraziamenti ai partecipanti e ai relatori, ribadendo l’importanza del continuo impegno verso il miglioramento personale e collettivo.

Il successo dell’evento “Top Team” a Catania dimostra l’importanza di investire nelle persone e nelle loro capacità di leadership. A.R.S. continuerà a supportare e a promuovere queste iniziative, assicurando che l’impegno verso la crescita e l’eccellenza sia sempre al centro delle sue attività.

