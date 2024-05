Grande successo per lo spettacolo dei Giovani Musicisti al Cine Teatro Imperia

Monreale

L' 1 giugno il concerto conclusivo della Stagione

Grande successo al Cine Teatro Imperia di Monreale per l’esibizione dei Giovani Musicisti Monrealesi, tra questi anche alcuni studenti della classe di canto della professoressa Antonella Infantino del Liceo musicale ‘’Regina Margherita’’ di Palermo.

Davanti ad un numeroso pubblico, i giovani artisti hanno si sono esibiti proponendo un vasto repertorio musicale spaziando dalla lirica fino al canto moderno. Sul palco si sono esibiti Giulia Renda, Helen Corallo, Gemma Abrami, Gabriele Gambino, Francesca Rasa, Giada Sansone, Nina Shines, Alexandra Di Vita, mentre al pianoforte pianista accompagnatore è stato il giovane Andrea Chimenti. Non è mancato anche il repertorio classico. Sul palco ad accompagnare i giovani artisti c’era la loro docente Antonella Infantino, che ha presentato il percorso di studio seguito da ognuno di loro, ringraziando l’amministrazione comunale e il dirigente scolastico, Domenico Di Fatta, per la bella opportunità data ai giovani musicisti.

Giunge così quasi al termine la programmazione del Cine Teatro Imperia di Monreale con l’ultimo appuntamento della stagione in programma il 1° giugno, alle ore 17:30, con la Banda “I Fiati della Normanna” che chiuderà ufficialmente la prima stagione del Cine Teatro Imperia con lo spettacolo “Concerto della Repubblica Italiana”. Concerto con brani sinfonici, arrangiamenti di musica pop e un brano per pianoforte e banda. Dirige il Maestro Aldo Terzo. Nel ventesimo secolo giovani e meno giovani musicisti, avvolti da un’aria di rifondazione e modernizzazione, spinti da comuni idee e dal senso di appartenenza, crearono il 12 settembre 2016 il Corpo Bandistico Musicale “I Fiati della Normanna” città di Monreale. La neo-banda musicale è saldamente e fortemente presente nel territorio, ma altrettanto protagonista in manifestazioni regionali per l’ambizione che la caratterizza. Prima banda del paese con patrocinio comunale ottenuto nel 2017. Lo scopo della neo-associazione è quello di condividere e divulgare la propria melodia, la propria interpretazione musicale, ma soprattutto l’obbiettivo primario è quello di far sopravvivere e incentivare il mondo della banda musicale, tutelare e custodire questo patrimonio.

Per info biglietteria e prenotazioni dei singoli spettacoli per la programmazione Teatro e Musica, è possibile contattare il numero 366/6135784. La biglietteria è aperta tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

