Gravi Disagi sulla A18: La Voce dei Cittadini

Comunicati Stampa

Disagi sull’Autostrada A18: Gli Utenti Chiedono Interventi Urgenti

Catania – L’Autostrada A18, arteria cruciale per la mobilità della Sicilia orientale, è al centro di un crescente malcontento da parte degli utenti, che si trovano a dover affrontare disagi quotidiani a causa dei cantieri attivi nel tratto che collega Fiumefreddo a Catania. Questa situazione, avvertita in particolare da pendolari, turisti e pazienti in transito verso strutture sanitarie, sta diventando insostenibile.

Negli ultimi mesi, i lavori in corso hanno causato un notevole aumento dei tempi di attesa, con rallentamenti che superano frequentemente i 30 minuti. La congestione del traffico è tale da costringere molti automobilisti a dirottare su strade secondarie, spesso non attrezzate per gestire flussi così elevati. I pendolari e gli utenti del trasporto pubblico, uniti da un’unica voce di protesta, segnalano continui ritardi, turni di lavoro saltati e un impatto negativo sulla loro qualità della vita.

L’esposto inviato a nome di Alfio Papa alle autorità competenti, tra cui il Presidente e il Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane (C.A.S.) e all’Assessorato delle Infrastrutture, evidenzia la gravità della situazione. “Ogni mese, i lavoratori accumulano in media oltre 13 ore di attesa, subendo perdite economiche e ritardi nelle cure mediche per i pazienti”, si legge nella lettera. Anche coloro che devono raggiungere l’aeroporto sono frequentemente a rischio di perdere i voli a causa del traffico congestionato.

Uno dei punti cruciali del documento è la richiesta di un migliore coordinamento nella gestione dei cantieri, al fine di evitare che i lavori rimangano inattivi, causando ulteriori disagi agli automobilisti. Le scarse segnalazioni e il personale insufficiente rendono la situazione ancora più problematica, minando sia la sicurezza che l’efficienza del traffico.

Alfio Papa richiede inoltre un provvedimento che azzeri temporaneamente il pedaggio per il tratto Fiumefreddo-Catania fino al termine dei lavori in corso, come forma di compensazione per gli utenti colpiti. La proposta è rivolta alla Giunta Regionale affinché si faccia portavoce delle istanze dei cittadini presso il C.A.S. e il Ministero delle Infrastrutture.

Concludendo la missiva, il cittadino si dichiara disponibile per ulteriori chiarimenti e incontri sul tema, ribadendo l’importanza di un intervento tempestivo per alleviare i disagi di chi ogni giorno attraversa l’A18. In un momento in cui la mobilità è fondamentale per il benessere socio-economico della comunità, le istituzioni sono chiamate a prendere seriamente in considerazione la situazione, avviando misure concrete e immediate per garantire un servizio adeguato agli utenti della strada.

La speranza è che la voce dei cittadini venga ascoltata e che presto si possano vedere i primi segni di un cambiamento positivo.

Alfio Papa

Luogo: A18, ACIREALE, CATANIA, SICILIA