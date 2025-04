I 40 anni della Misericordia e della Fratres S. Maria di Ognina: una giornata di incontro e gratitudine     

Comunicati Stampa

Ieri, 27 aprile, nella suggestiva cornice del Santuario Santa Maria di Ognina, si sono svolti i festeggiamenti per il 40° anniversario della Misericordia e del gruppo donatori di sangue Fratres. Un traguardo importante per due realtà, nate insieme e legate da un storia comune, che da decenni rappresentano un punto di riferimento per il volontariato e la solidarietà nel territorio.

La celebrazione, sobria ma carica di significato, ha visto la partecipazione di numerose Misericordie e Fratres provenienti da tutta la provincia, riunite per celebrare la storia e l’impegno costante di chi, in questi quarant’anni, ha donato tempo, energie e cuore al servizio della comunità. Emozionante per tutti i presenti è stata la comunicazione dei messaggi augurali del correttore nazionale, mons. Franco Agostinelli, del presidente nazionale delle Misericordie, Domenico Giani e del presidente nazionale della Fratres, Vincenzo Manzo, oltre ai saluti dei responsabili regionali, provinciali e locali intervenuti.

È stata un’occasione preziosa per ritrovarsi, salutare vecchi amici, accogliere nuovi soci e rinnovare lo spirito di fraternità che da sempre anima queste associazioni. Tra testimonianze, momenti di riflessione e convivialità, si è respirato un clima di autentica condivisione e speranza, nella consapevolezza che oggi, più che mai, manteniamo il desiderio di continuare a camminare insieme verso il futuro, con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno di sempre.

Con questa giornata di festa, la Misericordia e la Fratres di Ognina lanciano un messaggio di continuità e rinnovamento, pronti ad affrontare i prossimi anni con lo stesso spirito di servizio che li ha guidati fin dal primo giorno.