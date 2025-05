I.C. “Leonardo Da Vinci” di Mascalucia. Sicurezza a scuola: meglio preparati che spaventati

Comunicati Stampa

Si è svolto presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Mascalucia un importante incontro sul tema della sicurezza scolastica, relazionato dalla Dottoressa Alessia Saitta. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione e formazione, rivolto in particolare agli studenti, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sul significato autentico di “sicurezza”.

Ha aperto l’incontro la dirigente scolastica, Dottoressa Concetta Rita D’Amico, sottolineando il ruolo fondamentale della scuola nel trasmettere ai più giovani il valore della prevenzione, della responsabilità e della cittadinanza attiva.

Un ringraziamento particolare va al Dott. Francesco D’Urso Somma, Dirigente regionale di Fratelli d’Italia, presente all’incontro, che con il suo intervento ha ribadito l’importanza di promuovere la cultura della sicurezza fin dai primi anni di formazione, ricordando che la tutela dei più giovani è un dovere imprescindibile per tutta la comunità.

Sono intervenuti anche il vice sindaco, Dott. Angelo Caponnetto e l’assessore alla pubblica istruzione, Avv. Marilena Caruso, che ha offerto una riflessione profonda sul termine “sicurezza”, analizzandone l’etimologia latina: sine cura, ovvero “senza preoccupazione”, evidenziando come essa debba rappresentare una condizione stabile e condivisa.

Presenti all’evento anche le collaboratrici della dirigente scolastica, le professoresse Fiumara e Mazza, insieme all’RSPP dell’istituto, prof. Pezzella.

La Dottoressa Saitta ha saputo coinvolgere attivamente gli studenti, guidandoli a comprendere che la sicurezza non si riduce alla semplice assenza di pericoli, ma è un vero e proprio stato dell’essere che permette di vivere, studiare e giocare serenamente, senza timori. “La sicurezza – ha affermato – è un viaggio da compiere insieme, un percorso fatto di consapevolezza, rispetto delle regole e collaborazione reciproca”.