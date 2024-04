“I Giganti di Leontinoi” al Parco Urbano d’Arte di Lentini

Teatro

E' il primo spettacolo di “Silent Theatre” site specific in Sicilia, con produzione interamente siciliana

La Cooperativa Badia Lost & Found è lieta di annunciare l’atteso debutto dello spettacolo teatrale “I Giganti di Leontinoi”, curato e diretto dall’attore Angelo D’Agosta e prodotto dalla cooperativa.

Conosciuto per le sue indimenticabili interpretazioni, tra cui “Ulisse all’Inferno” nelle cantine del Monastero dei Benedettini e Dante nello spettacolo “Inferno di Dante” alle Gole dell’Alcantara, D’Agosta si conferma ancora una volta come una figura di spicco nel panorama teatrale contemporaneo.

“I Giganti di Leontinoi” offre al pubblico un viaggio immersivo attraverso i miti, le storie e le leggende che hanno plasmato la comunità di Leontinoi: dalla leggenda toponomastica, secondo la quale Eracle regalò la pelle del leone Nemeo alla popolazione che abitava queste terre, alle lotte della sindacalista Graziella Vistrè, difensore dei diritti dei lavoratori agricoli negli anni ‘60.

Lo spettacolo si propone di illuminare le profonde radici di quella terra citata celatamente nell’Odissea di Omero, che fu casa di Giganti per nascita come i Lestrigoni e Giganti per scelta come Gorgia e Jacopo il Notaro «ch’è nato da Lentino», trasformando il Parco Urbano D’Arte in un teatro a cielo aperto, dove l’arte pittorica si fonde con l’arte teatrale, in un abbraccio perfetto e tangibile di umanità, bellezza autentica e rispetto per il territorio e per chi lo abita.

Il Vicolo Sparta, noto come “Cortile dei Giganti” grazie alle maestose opere del maestro lentinese Franco Condorelli, si anima di emozioni già dall’incipit dello spettacolo, custodendo un messaggio profondo:

«I muri separano, dividono, impongono confini, delimitano territori, danno persino un nome ai popoli […] Eppure, è raro ma ogni tanto accade, ci sono muri che anziché dividere, uniscono, che invece di rimarcare differenze, custodiscono memoria»

Da questo messaggio polisemantico e “rumoroso”, parte la narrazione, “silente”.

“I Giganti di Leontinoi” è il primo spettacolo di “Silent Theatre” site specific in Sicilia, con produzione interamente siciliana.

Nel rispetto dell’ambiente e di chi quotidianamente lo abita, questo format, prevede, grazie a tecnologie audio avanzate, la trasmissione in cuffia dell’intero spettacolo, sensibilizzando sull’inquinamento acustico e rendendo un prodotto già di per se importante, unico.

L’ausilio delle cuffie dà inoltre la confortevole e suggestiva possibilità di immergersi totalmente nella narrazione, evitando ogni forma di distrazione dovuta dai rumori esterni, trattandosi di un’ambiente urban, atipico per questo genere di attività.

Lo spettacolo si fa così nella forma e nel contenuto, messaggero di valori importanti, invitando a riflettere gli adulti di oggi e quelli del domani.

Lo spettacolo avrà luogo nelle date del 20 e 21 aprile all’interno del suggestivo Parco Urbano d’Arte di Lentini, i posti sono limitati.

Info e prenotazioni al numero +39 3792019247

In concomitanza con lo spettacolo, sarà possibile acquistare il libro “I Giganti di Leontinoi”, scritto da Angelo D’Agosta e illustrato da Alessandro Pennisi, editato con cura dalla Duetredue Edizioni.

Link acquisto libro https://badialostandfound.com/product/libro-i-giganti-di-leontinoi/

«La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori.» A.Merini

Luogo: Cortile dei Giganti, Vicolo Sparta, SN, LENTINI, SIRACUSA, SICILIA