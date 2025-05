I Socialdemocratici celebrano il Giorno della Vittoria in Europa sul nazifascismo e salutano il nuovo Papa

A Palermo

Il segretario regionale siciliano dei Socialdemocratici di SD, Antonio Matasso, si è recato presso la Chiesa Anglicana della Santa Croce a Palermo, in occasione del Giorno della Vittoria in Europa sul nazifascismo, che ricorre l’8 maggio. L’esponente del Sole nascente ha voluto così commemorare i soldati Alleati, provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna e altri reami del Commonwealth, impegnati a combattere nell’isola durante e dopo l’Operazione Husky, molti dei quali hanno dato la loro vita per liberare la Sicilia, unitamente ai loro commilitoni che si sono sacrificati per scacciare la tirannide fascista e nazista anche nel resto d’Italia e d’Europa. Matasso ha poi ricordato pure il contributo alla sconfitta del nazifascismo offerto dalle Forze Francesi Libere e dalla Brigata Ebraica, condannando i recenti atti di antisemitismo registrati in Italia, compreso quello che ha interessato dei turisti israeliani a Napoli: tra di loro vi era anche Geluah Moses, una dirigente socialdemocratica del partito HaDemokratim, aderente all’Internazionale Socialista e schierato all’opposizione rispetto al governo di Netanyahu.

I socialisti democratici siciliani, nel rilevare che i paesi raggiunti delle forze Alleate furono liberati dai totalitarismi dell’Asse, permettendo il rafforzamento o la costruzione di ordinamenti democratici, hanno rimarcato come quelli occupati dall’Unione Sovietica siano stati invece destinati a passare da una dittatura a un’altra: «la lotta della resistenza ucraina di oggi contro ciò che più assomiglia ai regimi nazifascisti del Novecento, vale a dire la Russia di Putin, crea una simmetria tra il coraggio dei ragazzi degli anni Quaranta e quello dei giovani di Kyiv di oggi. Generazioni diverse, ma accomunate dall’amore per la libertà e per un’Europa democratica». Subito dopo la visita al luogo di culto, a cui ha partecipato una delegazione della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP), appena appreso dell’esito del Conclave, i Socialdemocratici e il sodalizio antifascista hanno espresso le loro felicitazioni per l’elezione del nuovo Pontefice della Chiesa Cattolica romana, il cardinale Robert Francis Prevost, divenuto Papa Leone XIV.

