I.T.S. Academy Catania e “Duca degli Abruzzi” presenti alla prima fiera educativa italiana all’estero tenutasi Al Cairo

I cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania e gli studenti dell’istituto “Duca degli Abruzzi” presenti in Egitto per la prima “fiera educativa” italiana all’estero. L’iniziativa che si inserisce nel più ampio contesto del Piano Mattei per l’Africa ed è focalizzata sulla formazione tecnologica professionale all’interno del “Villaggio Italia”.

“Si tratta di un appuntamento di estrema importanza a cui non potevamo assolutamente mancare – afferma la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino – dialogare, anche a livello internazionale, con le istituzioni ed i rappresenti della formazione tecnologica professionale è vitale- continua Morsellino- parliamo di settori che richiedono costantemente profili diversificati, aggiornati e di grande professionalità. Collaborare tutti insieme, condividendo le buone pratiche, è sicuramente una carta vincente sotto ogni aspetto. In queste giornate in Egitto i nostri ragazzi hanno saputo conquistare tutti i presenti con i fatti, la loro competenza e la loro passione”. Lo stesso Ministro Giuseppe Valditara, con il Ministro dell’Istruzione egiziano Mohamed Abdel Latif, nel corso di questo appuntamento ha personalmente visitato lo stand dell’I.T.S. Academy di Catania e dell’istituto “Duca degli Abruzzi” congratulandosi con i ragazzi e con la stessa dirigente e direttore Brigida Morsellino.

L’iniziativa è stata ospitata in collaborazione con l’ambasciata d’Italia al Cairo presso l’Istituto salesiano tecnico e professionale Don Bosco nella capitale egiziana. Il Villaggio Italia si inserisce nel più ampio contesto del Piano Mattei, rientrando nel quadro del memorandum d’intesa firmato da Italia ed Egitto nel marzo 2024 con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione educativa e promuovere la formazione tecnica e professionale, nonché potenziare la conoscenza della lingua italiana. “Stiamo facendo un grande lavoro ed i numeri raggiunti finora ci stanno dando ragione – conclude Morsellino -. Su di noi ci sono grandi attese perchè tanti risultati sono già stati ottenuti ma, in un contesto come quello della formazione e delle tecniche professionali, non ci si può fermare ed i nostri ragazzi e ragazze sono chiamati a raccogliere nuove e importanti scommesse future”.

