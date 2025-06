Il 13 giugno alle ore 17:30 confronto pubblico promosso da Azione sulla nuova energia pulita

Comunicati Stampa

Si terrà venerdì 13 giugno 2025 alle ore 17:30, presso EDA- Etna Digital Academy di Catania (Corso Sicilia 64/A, angolo supermercato Lidl – 4° piano), l’incontro pubblico promosso da Azione Catania dal titolo provocatorio e diretto: “Energia nucleare? Sì, grazie!”. Un evento aperto alla cittadinanza, pensato per aprire un confronto concreto e scientificamente fondato su uno dei temi più rilevanti e divisivi della transizione ecologica.

Nel pieno della crisi energetica e con bollette sempre più pesanti per famiglie e imprese, il nucleare pulito di nuova generazione si propone come una possibile alternativa concreta: sostenibile, sicura, a basso impatto ambientale e in grado di integrarsi con le infrastrutture esistenti. È proprio su queste premesse che si svilupperà il dibattito, con l’intervento principale del prof. Giuseppe Zollino, docente di Tecnica ed Economia dell’Energia e degli Impianti Nucleari presso l’Università di Padova e responsabile nazionale Energia e Ambiente per Azione.

A moderare l’incontro sarà Pippo Ferrante, segretario provinciale di Azione Catania, che introdurrà il tema e guiderà il dialogo con i protagonisti del panorama politico e culturale. Porteranno il loro contributo il segretario regionale di Azione Sicilia Antonello Calia, la dirigente nazionale Sonia Alfano, Dario Neglia del Partito Liberale Democratico, Letizia Lo Giudice di +Europa e Francesco Attaguile per Partecipazione Popolare. Voci diverse ma unite dalla volontà di costruire un approccio pragmatico, liberale e lungimirante alle politiche energetiche italiane.

L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra forze politiche riformiste e rappresenta un’occasione preziosa per cittadini, amministratori e professionisti che vogliano approfondire con serietà un tema troppo spesso affrontato solo in chiave ideologica.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook “Catania in Azione”, per consentire la più ampia partecipazione possibile.