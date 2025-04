Il 24 aprile Riposto celebra l’80° anniversario della Liberazione: annullata la festa del 25 aprile a Torre Archirafi

Nel Catanese

Il Comune di Riposto si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazi-Fascismo. Giovedì 24 aprile, alle ore 9.30, nella Villa Pantano, il sindaco Davide Vasta deporrà una Corona di alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Sarà presente anche una delegazione di militari americani della base Nas di Sigonella. Alle ore 10.15, su proposta della Fidapa Porto dell’Etna, verrà installata una ‘pietra d’inciampo’ in memoria del partigiano Leonardo Puglisi, cittadino ripostese arrestato e deportato nel lager di Berger – Belsen. La cerimonia si svolgerà in via Gramsci 30, davanti all’ex abitazione del partigiano.

Le celebrazioni si svolgeranno in un clima di sobrietà, nel rispetto del lutto nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri per la morte di Papa Francesco. Proprio in rispetto del lutto, l’amministrazione comunale ha annullato gli eventi festivi, in programma il 25 aprile, nel borgo di Torre Archirafi, in occasione della Festa della Liberazione.

