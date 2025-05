Il benvenuto del “Duca degli Abruzzi” e l’I.T.S. Academy di Catania alle Frecce Tricolori

Evento

Domenica 4 maggio

Le sezioni aeronautiche del Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” e dell’I.T.S. Academy di Catania daranno il benvenuto alle Frecce Tricolori, con una grande apertura straordinaria dell’Istituto nella sede del viale Artale D’Alagona 99, domenica 4 maggio dalle 9:30 alle 18:00.

Per l’occasione gli studenti della scuola e i cadetti dell’I.T.S. Academy, in qualità di ciceroni, guideranno tutti i visitatori in un tour che mostrerà loro tutte le eccellenze del “Duca degli Abruzzi”.

Un percorso dettagliato che riguarderà la mostra fotografica che celebra i 150 anni dell’istituto, il planetario ed i vari reperti del “Museo del Mare”.

E ancora, i simulatori di navigazione e di volo attraverso i quali i ragazzi vengono preparati e sperimentano sul campo le loro conoscenze; i laboratori didattici di fisica, di acquacoltura e l’aula immersiva con utilizzo di visori 3D.

“Questo istituto rappresenta un’eccellenza per il capoluogo etneo, per la Sicilia e per il territorio nazionale- spiega la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania” e Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino- tradizione e innovazione si fondano insieme e creano un connubio che saprà conquistare tutti. A fare da ciceroni, come sempre, saranno i nostri “ragazzi in blu” che introdurranno i visitatori in un percorso assolutamente unico”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA