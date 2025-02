Il Boomin è tornato, ecco l’evento trap più atteso da inizio anno con alcune novità

Comunicati Stampa

Sabato 22 febbraio 2025 a Palermo torna uno degli eventi più attesi da inizio anno, la serata trap più esclusiva che si possa trovare in città e dintorni, dove gli amanti del genere musicale hanno la possibilità di esprimersi tramite il divertimento puro. Una serata che consente di andare controtendenza con la quantità di eventi di carattere commerciale che vengono organizzati a Palermo e che spesso regalano spiacevoli epiloghi.

Boomin, organizzazione pioniere degli eventi a tema trap, ha sempre creduto di poter mischiare qualità e sicurezza nei suoi eventi, in quanto la selezione avviene anzitutto perché confluisce un’utenza che è appassionata del rap, ma successivamente gli organizzatori prestano attenzione al momento della vendita dei ticket e gli step successivi. Boomin ha avuto il merito anche di aver portato tra Palermo e altre località della Sicilia artisti di spessore ai suoi eventi, quindi rappresenta una certezza.

Il 22 febbraio l’attesa termina e finalmente si potrà assistere ad un nuovo evento targato Boomin, che questa volta collabora con una nuova realtà affine per genere e attitudine, ossia Moshpit e in collaborazione per l’organizzazione della serata vi è anche ICE Events. L’evento si svolgerà presso l’Hype Club, locale situato in viale Strasburgo 195. Il link per l’acquisto dei ticket è già attivo: https://www.ticketsms.it/it/event/Moshpit-Boomin-Palermo-Hype-Club-22-02-2025. È possibile prendere visione di tutti i dettagli tramite il link per la vendita dei biglietti o visitando la pagina ufficiale dell’organizzazione su Instagram: @boomin.pmo.

In consolle vi saranno: Cheope, in apertura; wherestheplug; Bak, a chiusura

Luogo: Hype Club, Viale Strasburgo, 195, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 22/02/2025

Data Fine: 23/02/2025

Ora: 23:00

Artista: Cheope, wherestheplug, Bak