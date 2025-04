“Il Christus” ad Alcara Li Fusi il 24 Aprile 2025: un viaggio emozionante nella Passione di Cristo

Comunicati Stampa

“Il Christus” ad Alcara Li Fusi: un viaggio emozionante nella Passione di Cristo

A causa delle avverse condizioni meteorologiche del 16 aprile, l’evento “Christus” ad Alcara Li Fusi è stato spostato al 24 aprile. Il suggestivo borgo di Alcara Li Fusi, nel cuore dei Nebrodi, sarà il palcoscenico di un evento unico e straordinario: la rappresentazione del “Christus”, organizzata dal Circolo Anspi “Castel Turio” in collaborazione con la corale “V. Gallo” di Alcara Li Fusi.

Questa performance coinvolgerà il pubblico in un viaggio emozionante, intimo e profondo, attraverso le ultime ore di vita di Gesù Cristo. Con la direzione artistica di Erminia Betel, Emanuela Costanzo e Carola Calco, e la collaborazione di numerosi professionisti locali, lo spettacolo si preannuncia come un’esperienza di grande impatto emotivo e spirituale.

Le scelte musicali e gli arrangiamenti, curati da Michele Saccone e Salvatore Saccone, contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva, amplificata dalla magistrale gestione di luci e audio, a cura di Arka Servire di Sant’Agata di Militello. Le scenografie, realizzate da Carlo e Nicola Vitale, daranno vita a un ambiente che immergerà il pubblico nei luoghi e nei momenti più significativi della Passione di Cristo.

La scelta dei costumi, curata dal Circolo Anspi “Castel Turio”, riflette l’impegno nella creazione di un’atmosfera autentica e rispettosa del contesto storico e religioso. Il racconto si concentrerà sulle ore più struggenti della vita di Gesù, dal tradimento di Giuda alla sua morte in croce, ma anche sulla speranza e sull’amore che hanno ispirato la sua missione.

Con la partecipazione della corale “V. Gallo”, il pubblico sarà avvolto da una sinfonia di voci che accompagneranno il cammino di Gesù verso la croce, rendendo ogni momento ancora più intenso e profondo. La cura dei dettagli, dalla scenografia alla musica, dalla regia alla partecipazione del pubblico, farà di questo evento un’esperienza unica e irripetibile, capace di suscitare emozioni forti e riflessioni personali.

Non mancate a questa straordinaria rappresentazione, che si svolgerà nel suggestivo borgo di Alcara Li Fusi, un luogo che, con la sua bellezza naturale e la sua storia, diventa il palcoscenico ideale per un evento che vuole celebrare la Passione di Cristo e il significato profondo della sua sofferenza. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza spirituale e culturale che rimarrà nel cuore di ogni spettatore.

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 24/04/2025

Data Fine: 24/04/2025

Artista: Il Cristus