Il Conservatorio a Teatro: la nuova Stagione Concertistica del Toscanini

Ribera

Il Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera apre il sipario con il “Conservatorio a Teatro”, una doppia Stagione Concertistica che nasce con l’intento di fare da trait d’union tra mondo Accademico e Impresa nell’ambito dello Spettacolo, dando vita ad un connubio perfetto tra Istituzione di Alta Formazione Artistico Musicale e Teatri di Produzione. Un importante e ambizioso progetto culturale che offre ai giovani talenti occasione di grande visibilità e l’opportunità di completare la loro formazione professionale in palcoscenici prestigiosi accanto a grandi nomi. In scena andranno anche i migliori progetti di laurea e di ricerca nell’ambito di un Cartellone che si preannuncia davvero unico e “crossover”, inglobando Lirica, Classica, Jazz e Pop Rock.

Una Stagione che vede protagonista la bellezza della musica in varie forme e in luoghi altrettanto straordinari e magici, dove la cultura storica ed artistica diventa la protagonista indiscussa. Questo il tema ufficializzato stamattina presso la Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Stagione Concertistica 2024 – 2025 del Conservatorio di Musica Arturo Toscanini in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello di Agrigento e il Teatro L’Idea di Sambuca, entrambi dichiarati monumenti nazionali. L’evento, con il patrocinio della Commissione Europea, include un ricco calendario di appuntamenti musicali che animeranno la vita culturale di tutto il territorio con la partecipazione di Artisti di fama internazionale. Evento speciale della Stagione, di rilievo Europeo e dedicato espressamente ad Agrigento Capitale della Cultura 2025, il concerto voluto fortemente, ideato ed organizzato dai vertici del Conservatorio Toscanini in collaborazione con i prestigiosi partners che vedrà protagonisti studenti di diversi Conservatori Italiani ed Europei in una grande Orchestra di Chitarre elettriche e percussioni, per celebrare insieme il 22 Giugno l’Evento Nazionale della Festa della Musica Giovani 2024, con il patrocinio del Ministero della Cultura. “Promuoviamo Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025 – dichiarano i vertici del Conservatorio Toscanini – come polo europeo dell’Alta Formazione Artistico Musicale con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Università e della Ricerca e della Regione Siciliana”.

Un anno di musica e cultura

Alla conferenza hanno partecipato i massimi esponenti del Conservatorio Arturo Toscanini: Giuseppe Tortorici, Presidente; Riccardo Ferrara, Direttore; Mariangela Longo, Direttore Artistico e Direttore Didattico AA.AA. 24/27; Simone Piraino, Vice Direttore e Direttore di Produzione; Alessandro Patti e Salvatore Prestia, Presidente e Direttore del Teatro Pirandello di Agrigento; Giuseppe Cacioppo, Sindaco di Sambuca di Sicilia; Antonio Giovinco, Presidente del Teatro l’Idea di Sambuca. Erano presenti, inoltre, rappresentanti delle Istituzioni regionali e comunali, i vertici del Teatro Pirandello di Agrigento e del Teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia, nonché tutti i partner coinvolti nelle diverse iniziative e diversi Artisti inclusi in Cartellone.

Durante l’incontro, sono state illustrate le numerose attività culturali che il Conservatorio Toscanini proporrà nel corso della stagione. Il nostro Conservatorio, dichiara Mariangela Longo, direttore artistico e didattico “in pectore” del Conservatorio Toscanini – negli anni ha creato sinergie virtuose con le più importanti Istituzioni del territorio conquistando la credibilità di cui oggi raccoglie i frutti. Il Conservatorio a Teatro è un progetto che parte da lontano e che mette a frutto gli ingenti finanziamenti ottenuti dal Ministero della Università e della Ricerca e dalla Regione Siciliana offrendo agli studenti più talentuosi la possibilità di esibirsi e di farsi conoscere dal grande pubblico. Si tratta di due stagioni che si fondono in una unica ed importante iniziativa culturale che unisce insieme Masterclass e Concerti, Alta Formazione Artistico Musicale e Produzione Artistica in più ambiti: dalla Lirica alla Classica, dal Jazz al Pop Rock. Una importante occasione di crescita e di confronto che vedrà in scena Grandi Nomi e Giovani Talenti e per la quale il Conservatorio Arturo Toscanini, uno dei 73 Conservatori di Musica di Stato italiani, si pregia di aver ottenuto l’alto patrocinio della Commissione Europea. La Stagione Concertistica vedrà nello specifico la partecipazione di Guest Artists internazionali di chiara fama quali Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Daria Biancardi per il Jazz e i nuovi linguaggi musicali, Roberto Cominati, già vincitore del 1° Premio al prestigioso Concorso Pianistico F. Busoni, per la classica, Stefania Bonfadelli, soprano e regista apprezzata a livello internazionale, per la lirica. Saranno presenti anche Direttori d’Orchestra affermati nel panorama nazionale ed internazionale tra cui Sergio Alapont, Epifanio Comis, Alberto Maniaci, Giacomo Tantillo. Il nostro desiderio nel lavoro della programmazione, è stato anche realizzare un omaggio alla città di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, che intendiamo promuovere come capitale Europea dell’Alta Formazione Artistico Musicale invitando a partecipare i Conservatori partner Italiani ed Europei con il prestigioso patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Università e della Ricerca e della Regione Siciliana”

Grandi numeri all’interno della stagione con 400 musicisti ( di cui oltre 350 studenti) impegnati in ben 15 concerti diversificati nei due Teatri per la realizzazione di 1 Opera lirica, il Don Giovanni di W. A. Mozart, con un cast di giovani eccellenze guidati dal Direttore M° Sergio Alapont e da Stefania Bonfadelli per la “mise en espace”; 6 Concerti per Solisti e tre tipologie diverse di Orchestra (Sinfonica, Jazz e Pop Rock) del Conservatorio Arturo Toscanini sotto la direzione del M° Alberto Maniaci e del M° Giacomo Tantillo; 1 Orchestra ospite- Orchestra Sinfonica del Conservatorio V. Bellini di Catania diretta dal M° Epifanio Comis¸6 concerti cameristici (di cui 3 progetti di laurea, 1 progetto di ricerca e 2 concerti finali di Masterclass) con gli ensemble classici, jazz e pop rock selezionati dai rispettivi dipartimenti; 1 evento di rilievo Europeo per una grande Orchestra di chitarre elettriche e percussioni, guidata dal M° Luca Nostro, con la partecipazione di altri Conservatori Italiani ed Europei per celebrare insieme il 22 Giugno l’evento Nazionale della Festa della Musica Giovani, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Un’opportunità per la crescita culturale, artistica e professionale

La nuova stagione concertistica si preannuncia come un’occasione unica per valorizzare il patrimonio musicale siciliano e per promuovere la cultura attraverso l’arte. Il Conservatorio Toscanini, con la sua ricca offerta formativa e le numerose collaborazioni con istituzioni e realtà culturali del territorio, nazionali ed internazionali, si conferma un presidio formativo di riferimento fondamentale per la divulgazione della Cultura Musicale di qualità e per la formazione professionale dei giovani musicisti, offrendo occasioni di ingaggio occupazionale ai giovani laureati del settore.

Il Presidente del Conservatorio -dott. Giuseppe Tortorici- dichiara: Questo importante progetto culturale è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del Ministero della Università e della Ricerca, ottenuti dal Conservatorio ex D.M. 338 del 1 Aprile 2022 per oltre €150.000 investiti nell’acquisto dei due pianoforti di pregio allocati nei due Teatri, grazie al prezioso sostegno finanziario ottenuto dalla Regione Siciliana ex Legge n.3 del 31 Gennaio 2024 e messo a frutto per la didattica, le Masterclass e per la produzione artistica, grazie alla preziosa collaborazione dei due Teatri e delle rispettive amministrazioni e soprattutto grazie alla lungimirante strategia didattico- artistica e al virtuoso operato del Conservatorio degli ultimi anni che con propri fondi di bilancio sostiene economicamente l’intera iniziativa al fine di promuovere la Cultura Musicale, l’Alta Formazione Artistico Musicale e i giovani talenti. Ringrazio quindi tutti i prestigiosi e preziosi partners co-finanziatori, lo staff didattico-amministrativo e gli studenti del Conservatorio e tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento di tale importante obiettivo.

Il Direttore del Conservatorio Prof. Riccardo Ferrara dichiara:

“La realizzazione delle 2 Stagioni concertistiche che ci apprestiamo a inaugurare ci consente di sposare gli ideali del Conservatorio Toscanini che vede in vetta alla nostra “Mission” la condivisione di intenti con le istituzioni musicali/teatrali siciliane, la diffusione della cultura musicale nel territorio e, al contempo, la valorizzazione dei nostri giovani studenti di talento preparandoli sul campo a quella che sarà la loro futura professione. Non sono un caso, infatti, le convenzioni stipulate con i due teatri dove si svolgeranno le attività artistiche e non è un caso la presenza, in una delle due Stagioni, dell’orchestra del Conservatorio di Catania che darà l’impulso iniziale alla nostra idea di network con le istituzioni musicali accademiche della nostra Regione, invitandole di anno in anno a prendere parte alle nostre stagioni concertistiche. L’inserimento dei giovani talenti del Toscanini, infine, dimostra la chiara volontà di mettere in luce le capacità dei nostri giovani che si impegnano quotidianamente, capaci di raggiungere obiettivi fuori dal comune. Il palinsesto delle due Stagioni, ormai prossime al debutto, vede impegnati tutti i Dipartimenti del Conservatorio – Classico, Jazz e Pop-rock – con una varietà di proposte a 360 gradi che soddisferà il palato di un vasto pubblico. Tutto ciò mi suscita una grande emozione e, con l’occasione, ringrazio la prof.ssa Mariangela Longo, Direttore artistico delle manifestazioni, che merita tutta la mia ammirazione, a cui cederò il testimone della Direzione del Conservatorio a far data dal 1° Novembre prossimo, in occasione della scadenza del mio mandato, con la consapevolezza di lasciare il Conservatorio Toscanini, bene prezioso a cui ho dedicato 33 anni della mia vita, in mani esperte e con la certezza che saprà ergerlo ancora di più a Istituzione di altissimo livello.”

Il Sindaco di Agrigento Capitale della Cultura 2025 – dott.Francesco Miccichè- dichiara:

È con grande piacere che esprimo il mio pieno sostegno a questa iniziativa di grande rilievo culturale, che pone Agrigento al centro di un progetto di altissimo valore artistico. Le due Stagioni Concertistiche “Il Conservatorio a Teatro”, realizzate grazie alla collaborazione tra il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, il Teatro Pirandello e il Teatro l’Idea di Sambuca, e grazie al sostegno cruciale del Ministero dell’Università e della Ricerca della Regione Siciliana, rappresentano una straordinaria opportunità per promuovere sia le nostre eccellenze musicali sia i nuovi talenti emergenti. Questi eventi non solo arricchiscono l’offerta culturale della nostra città, ma creano anche un contesto ideale per lo sviluppo di progetti di ricerca innovativi e per il consolidamento del ruolo di Agrigento come punto di riferimento artistico. Il fatto che questa iniziativa si inserisca nel quadro di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 ci rende particolarmente orgogliosi, poiché contribuirà a dare visibilità alla nostra città sia a livello nazionale che internazionale. Il coinvolgimento di artisti di fama internazionale, insieme alla partecipazione di giovani promesse, testimonia la qualità e l’impatto che questo progetto avrà. In particolare, vorrei mettere in luce l’importanza della Festa della Musica Giovani, prevista per il 22 giugno, un evento che vedrà l’esibizione di un’orchestra di chitarre elettriche e percussioni, con la collaborazione di conservatori italiani ed europei, rafforzando i legami tra Agrigento e il panorama culturale europeo. Questo progetto rappresenta un’occasione imperdibile per la nostra comunità, non solo come arricchimento culturale, ma anche come passo decisivo verso il riconoscimento di Agrigento come centro culturale di livello internazionale. Desidero ringraziare il Conservatorio Toscanini e tutti i partner coinvolti per il loro prezioso contributo, e invito tutti a partecipare e a vivere appieno questo entusiasmante percorso musicale che ci accompagnerà fino al 2025.

Il Presidente del Teatro L. Pirandello di Agrigento -Avv. Alessandro Patti- dichiara: Oggi il Teatro Pirandello di Agrigento arricchisce ulteriormente la propria offerta culturale, presentando la stagione concertistica 2024-2025, ideata e condivisa col Conservatorio Toscanini. Dopo aver brillantemente sperimentato una collaborazione in ordine a singoli eventi, che tanto successo di pubblico e critica avevano riscosso, adesso si dà concreta attuazione a quella convenzione che solo pochi mesi addietro venne siglata tra le due prestigiose istituzioni culturali. In vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025, Teatro Pirandello e Conservatorio Toscanini uniscono perciò le loro forze affinché le eccellenze del nostro territorio abbiano un’adeguata e speciale vetrina.

Il Sindaco di Sambuca di Sicilia -Arch Giuseppe Cacioppo- dichiara: “Nel costante processo di crescita del teatro l’Idea, la collaborazione con il Conservatorio “Toscanini” – che già si preannuncia intensa – si inserisce in un progetto di più ampio respiro che forma nuovi musicisti e fa rispolverare l’antica – e mai sopita – tradizione musicale sambucese”

Il Presidente del Teatro L’Idea di Sambuca -dott. Antonio Giovinco- dichiara: “Per la prima volta, il Teatro Comunale L’Idea, a seguito della convenzione stipulata lo scorso anno con il Conservatorio Toscanini di Ribera, ospiterà una stagione concertistica. La stagione che avrà inizio il prossimo 22 ottobre con conclusione il prossimo 16 maggio, offrirà la possibilità, all’intero territorio, di apprezzare grandi maestri e artisti di fama internazionale. Un’offerta culturale di altissimo livello che ci onora e che avrà, sicuramente, delle ricadute positive non solo di carattere culturale ma anche economiche e sociali. Con il Toscanini c’è stata subito grande sintonia e siamo sicuri di registrare un grande successo nei progetti avviati. La mission del Teatro L’Idea è di poter fare rete tra le varie istituzioni pubbliche e private per l’innalzamento del livello culturale e musicale nei Comuni delle Terre Sicane e non solo. Il Teatro zabuteo rappresenta un vero punto di riferimento culturale per il territorio e continueremo a lavorare affinché possa diventare sempre più il Teatro del Belice.”

PROGRAMMA DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2024-2025

22 Ottobre – ore 21:00

TEATRO “L’IDEA”

Fabrizio Bosso & Toscanini Big Band

Fabrizio Bosso – Tromba

Giacomo Tantillo – Direttore

16 Novembre – ore 21:00

TEATRO “PIRANDELLO”

INAUGURAZIONE A.A.2024/25

“Don Giovanni” di W.A. Mozart

Opera/Laboratorio

Cast, Orchestra e Coro del

Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera

Sergio Alapont – Direttore

Stefania Bonfadelli – Mise en espace

Leonardo Catalonotto – Maestro collaboratore

Alberto Maniaci- Maestro del Coro

Cast:

Don Giovanni Filiberto Bruno

Commendatore Anton Langeman

Donna Anna Martina Mazzola

Don Ottavio Samuele Di Leo

Donna Elvira Giuliana Consiglio

Leporello Antonino Arcilesi

Masetto Chuhao Zheng

Zerlina Sara Semilia

6 Dicembre – ore 21:00

TEATRO “L’IDEA”

“Sfumature sonore: dal Romanticismo

al Novecento” Degree Project

Emmanuel Monaco – Flauto

Giusy Ines Tuttolomondo – Pianoforte

14 Dicembre – ore 21:00

TEATRO “PIRANDELLO”

Medi Jazz Group

“Jazz con influenze mediterranee e soul”

Ensemble del Dipartimento di

Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali

Batteria: Vincenzo Fauci

Chitarra: Calogero Bruno

Chitarra: Roberto sclafani

Basso : Francesco Perconti

Voce: Miriam Versaci

Tromba: Calogero De Cicco

Sax: Giovanni Sferrazza

Percussioni: Francesco Cavallino

20 Dicembre – ore 21:00

TEATRO “PIRANDELLO”

Concerto di Natale con Daria Biancardi

I Solisti e l’Orchestra Sinfonica

Jazz e Pop Rock del

Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera

Daria Biancardi – Special Guest

Alberto Maniaci – Direttore

10 Gennaio – ore 21:00

TEATRO “L’IDEA”

Concerto finale Masterclass Jazz

del M° Enrico Pieranunzi

11 Gennaio – ore 21:00

TEATRO “PIRANDELLO”

Enrico Pieranunzi & Toscanini Big Band

Enrico Pieranunzi – Pianoforte

Giacomo Tantillo – Direttore

14 Febbraio – ore 21:00

TEATRO “L’IDEA”

Sicilie in Jazz

“L’amore nella musica popolare e

d’autore del Regno delle due Sicilie”

Degree Project

Ensemble del Dipartimento di Nuove

Tecnologie e Linguaggi Musicali

Sezione ritmica:

Pianoforte/Tastiere: Giovanni Giordano e Mauro Tamburello;

Fisarmonica: Michele Bruno;

Basso Elettrico/Contrabasso: Francesco Perconti;

Batteria e Percussioni: Francesco Cavallino e Vincenzo Fauci;

Quartetto D’archi: I Violino, II Violino, Viola e Violoncello;

Fiati: Tromba: Alessandro Lo Chiano;

Sax Alto: Giovanni Sferrazza;

Voci Soliste:

Soprano 1: Miriam Versaci

Soprano 2: Francesca Bongiovanni

Contralto: Floriana Pullara

Baritono: Giovanni Giordano

22 Febbraio – ore 21:00

TEATRO “PIRANDELLO”

Toscanini’s Got Talents

I Solisti e l’Orchestra Sinfonica del

Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera

Alberto Maniaci – Direttore

21 Marzo – ore 21:00

TEATRO “L’IDEA”

Concerto di Primavera

“Una classica modernità”

Degree Project

Marco Caterina – Saxofono

Giada Nobile – Pianoforte

29 Marzo – ore 21:00

TEATRO “PIRANDELLO”

Orchestra Sinfonica del Conservatorio

“Vincenzo Bellini” di Catania

Epifanio Comis – Direttore

4 Aprile – ore 21:00

TEATRO “L’IDEA”

PhD Special Project

Dottorato di Ricerca e di Produzione

Artistica dell’Opera Lirica

Canto e Pianoforte

16 Maggio – ore 18:00

TEATRO “L’IDEA”

Concerto finale Masterclass di Pianoforte

del M° Roberto Cominati

17 Maggio – ore 21:00

TEATRO “PIRANDELLO”

“Roberto Cominati interpreta Rach 3”

Orchestra Sinfonica del Conservatorio

“Arturo Toscanini” di Ribera

Roberto Cominati – Pianoforte

Alberto Maniaci – Direttore

22 Giugno – ore 21:00

Festa della Musica Giovani 2025

Electric Guitars and Percussion Ensemble

Luca Nostro – Coordinatore e Direttore

Con la partecipazione dei Conservatori

partner Italiani ed Europei e il patrocinio del MIC