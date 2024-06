Il Consiglio dell’Adocec incontra il direttore dell’ufficio di Acireale dell’Agenzia delle Entrate

Comunicati Stampa

Un confronto diretto. Per evidenziare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza che ricopre per i professionisti e per i cittadini l’ufficio di Acireale dell’Agenzia delle Entrate. Il Consiglio dell’Adocec delle Aci, guidato dal presidente Fabrizio Leotta, ha incontrato Salvatrice Pagliarello, direttore Ufficio territoriale di Acireale dell’Agenzia delle Entrate. «È troppo importante che rimanga operativo l’Ufficio acese dell’Agenzia delle Entrate – ha affermato Fabrizio Leotta, presidente Adocec delle Aci – Nonostante le difficoltà e le sfide quotidiane, l’Ufficio con enormi sforzi riesce ad ottenere buoni risultati grazie alla passione, e alla tenacia del team che ci lavora. La nostra Associazione si sta impegnando a intraprendere qualsiasi azione di sensibilizzazione utile a garantirne la presenza nel nostro territorio. Riconoscendo il grande lavoro svolto dal Direttore e da tutto il suo gruppo di lavoro, vogliamo ribadire che la competenza dell’Ufficio si estende a 11 Comuni nei quali esercitano quasi 300 Commercialisti per un bacino di utenza di oltre 200000 contribuenti e 19.000 imprese. Auspichiamo che, oltre all’impegno già dimostrato dal sindaco di Acireale, anche gli amministratori degli altri Comuni, così come le altre categorie professionali e imprenditoriali che operano nel territorio, si attivino in tal senso». «Ringrazio l’Adocec delle Aci per la cortese visita – ha dichiarato Salvatrice Pagliarello, direttore Ufficio territoriale di Acireale dell’Agenzia delle Entrate – fa piacere che il nostro lavoro venga apprezzato da un’Associazione da sempre molto presente nel territorio. Il nostro auspicio è che l’Ufficio territoriale acese rimanga attivo per poter continuare a essere d’aiuto ai tanti professionisti che operano nell’hinterland».Piena di impegni l’agenda dell’Adocec delle Aci che domani mattina organizza (dalle 9) presso la Sala Colonne d’Ercole – Free Mind Foundry di Acireale il convegno “Il Piano nazionale Transizione 5.0 – La Zes unica – Decreto coesione opportunità per lo sviluppo del Mezzogiorno”. Si discuterà di opportunità di sviluppo nel Piano Nazionale Transizione 5.0., del Decreto Coesione, della ZES Unica e delle prospettive di sviluppo per i territori, i professionisti e le imprese. Inoltre al centro del dibattito ci saranno la tecnologia, l’innovazione e il risparmio energetico, oltre all’importanza di investire nel futuro.

