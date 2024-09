Il coraggio della pace: sabato il XXVII Congresso provinciale delle Acli Catania

Comunicati Stampa

Sabato 21 settembre alle ore 9.30, presso l’Hotel Nettuno di Catania, si celebrerà il ventisettesimo congresso provinciale delle Acli Catania dal titolo “Il coraggio della pace”, alla presenza del vice presidente nazionale vicario delle Acli, Stefano Tassinari. Il congresso è il percorso più importante della democrazia interna dell’Associazione e la sua celebrazione costituisce il momento conclusivo di un cammino partecipato che coinvolgerà le delegate ed i delegati dei i vari circoli delle Acli presenti sul territorio provinciale.Sarà un momento di dibattito e di confronto sul futuro dell’Associazione, che da anni opera nel territorio catanese, e di riflessione, ponendo l’attenzione proprio sulla pace, vista come una scelta necessaria, coraggiosa ed urgente in un tempo storico di conflitti e divisioni, che interessano i popoli di tutto il mondo.In questo delicato momento storico esiste solo una via, che è quella del dialogo e dell’agire politico: la Comunità deve intraprendere la strada della pace e della giustizia nel dibattito politico mondiale. Proprio questo è il percorso democratico auspicato dalle Acli catanesi e nazionali, nell’anno in cui l’Associazione compie 80 anni.Durante i lavori si procederà con l’elezione dei consiglieri provinciali, dei delegati dell’Assemblea congressuale regionale e dei delegati al Congresso nazionale.

PROGRAMMA DEL CONGRESSO

Ore 8.30 – AccoglienzaOre 9.30 – Riflessione spirituale Ore 10.00 – Apertura lavori e adempimenti congressuali Ore 10.15 – Relazione del presidente provinciale Ignazio Maugeri Ore 10.45 – Saluti istituzionali Ore 11.45 – Apertura dibattito congressuale