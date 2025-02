Il cuore di Catania batte per Sant’Agata: una storia di solidarietà che commuove il web

Festa e solidarietà

Una nota pasticceria catanese ha risposto all'appello della pagina Fb "Catania dà spettacolo" riguardo alla richiesta della mamma di un ragazzo autistico

In questi giorni Catania è in fermento per la festa di Sant’Agata. Una ricorrenza che non è solo folklore, ma un evento capace di toccare il cuore di ogni catanese. La città è in piena celebrazione della sua Santa patrona e, come ogni anno, sta vivendo tre giorni di intensa devozione. Non tutti sanno che quella di Sant’Agata è la terza festa religiosa cattolica più seguita al mondo, dopo la Pasqua a Roma e la festa della Madonna di Guadalupe in Messico. Un evento che attrae migliaia di persone da ogni angolo del pianeta, pronte a vivere un’esperienza unica tra fede, folklore e tradizioni secolari.

Grazie ai moderni mezzi di comunicazione, la festa di Sant’Agata sta facendo il giro del mondo, raggiungendo un pubblico vastissimo. La televisione, i giornali, i siti web e soprattutto i social network stanno amplificando la portata di questo evento straordinario. Proprio sui social network si sta creando una “magia” speciale, capace di scaldare i cuori e di far sentire tutti partecipi di questa grande festa. Storie, immagini e video condivisi dagli utenti testimoniano l’entusiasmo e la passione che animano Catania in questi giorni. Una storia in particolare, emersa sui social, dimostra cosa vuol dire il cuore grande dei catanesi. Sulla pagina Facebook “Catania dà spettacolo” sono stati pubblicati i dolci tipici della festa e una signora di nome Edda ha commentato che suo figlio autistico mangia solo le Olivette di una nota pasticceria catanese. Gli amministratori della pagina hanno subito lanciato un appello alla pasticceria in questione, invitandola a donare un vassoio di olivette al ragazzo.

La risposta non si è fatta attendere: il social media manager della pasticceria ha invitato la signora a recarsi in negozio per ritirare il vassoio. La signora Edda, però, ha spiegato di trovarsi a Londra e di non poter andare a Catania. A quel punto, la pasticceria ha prontamente offerto di spedire le olivette direttamente a casa della signora, per fare felice il ragazzo. Una storia semplice, ma che scalda il cuore e che dimostra la generosità e l’attenzione verso gli altri che contraddistinguono i catanesi. Un gesto di amore che si aggiunge alle tante iniziative di solidarietà che vengono promosse durante la festa di Sant’Agata. Anche questa è la forza di Sant’Agata: unire, emozionare, commuovere e soprattutto ricordare a tutti che la fede è anche e soprattutto carità e amore verso il prossimo.