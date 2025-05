Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP alla Fiera TuttoFood

Comparti

Dal 5 all’8 maggio, un evento di riferimento per il settore agroalimentare

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP si adopera sempre di più per attuare strategie di promozione ed internazionalizzazione della filiera ittica mediterranea. Tra le varie attività in programma, la partecipazione alla Fiera di Milano TuttoFood, dal 5 all’8 maggio, un evento di riferimento per il settore agroalimentare che rappresenta in un unico salone l’interezza delle filiere produttive del food mondiali oltre che italiane e i numeri, confermano l’importanza dell’appuntamento e la conferma di un grande visibilità del Distretto e delle aziende associate partecipanti. Delle 4.700 realtà aziendali, infatti, che animano gli oltre 150.000 mq della fiera distribuiti su 10 padiglioni, tre più dell’edizione 2023, oltre il 25% proviene dall’estero, dal Nord America alle Filippine, dalla Spagna all’Egitto, pronti ad accogliere oltre 3.000 top buyer internazionali, 90mila visitatori e centinaia di giornalisti da Italia ed Estero.

La partecipazione del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP presente con uno stand di 150mq in cui saranno presenti 12 aziende ed una area di degustazione e show-cooking, sottolinea il costante impegno e la forte volontà nel promuovere la sostenibilità, la blue economy e la qualità dei prodotti con particolare attenzione alla valorizzazione della tradizione mediterranea ed alla internazionalizzazione degli stessi.

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP si configura così sempre più promotore e portavoce della filiera ittica siciliana, stabilendo strategie condivise per sviluppare interventi mirati alla specializzazione e crescita sostenibile delle aziende associate.

Mission

La mission del Distretto si basa nel costruire un modello di cluster per favorire la sostenibilità e la qualità allo stesso tempo. Grazie alle diverse collaborazioni con Enti di Ricerca, viene offerto alle aziende associate l’accesso alle più avanzate ricerche in biologia della pesca, del risparmio energetico, della gestione degli scarti ed economia del mare, promuovendo così un approccio innovativo e circolare alla filiera ittica siciliana, per il settore primario con la pesca costiera e d’altura, e per la trasformazione con le conserve, le semi-conserve, l’affumicatura, la congelazione e poi l’acquacoltura e tutto l’indotto ad essi collegato. Per tale ragione, altra importante azione su cui il Distretto sta lavorando per porre basi concrete, è certamente l’internazionalizzazione con attività di promozione e partecipazione a fiere sia nazionali che internazionali al fine di creare ed incrementare collegamenti ed azioni concrete con importatori, distributori, buyers e catene agroalimentari in tutto il mondo.

Strategie Innovative

Le strategie del Distretto della Pesca e Crescita Blu vengono sviluppate dal suo organo scientifico statutario: “l’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo G.T. “ riconosciuto ex-lege dalla L.R. 16/2008, e dalla L.R. 09/2019. L’Osservatorio, altresì riconosciuto quale Istituto Scientifico ai sensi dell’Art.27 Reg. Es. dpr 1057/76 con DG PEMAC-MIPAAF 02/12/16 e iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, opera seguendo i principi della Blue Growth che orienta le strategie verso otto assi strategici che includono:

1. Innovazione:

Promuovere la modernizzazione e la sicurezza nel settore.

2. Internazionalizzazione:

Stabilire collaborazioni scientifiche e industriali internazionali, incrementare e supportare la presenza delle aziende associate nei mercati esteri.

3. Biodiversità e Sostenibilità:

Equilibrare sviluppo economico e tutela ambientale.

4. Sicurezza Alimentare:

Garantire tracciabilità e qualità lungo la filiera.

5. Reti e Cooperazione:

Incentivare la cooperazione tra imprese con l’intento di presentare un paniere di prodotti qualitativamente elevati.

6. Finanza:

Creare strumenti finanziari innovativi a sostegno del settore.

7. Formazione:

migliorare la sicurezza, innovare e modernizzare i processi con l’intento di favorire il continuo aggiornamento e il ricambio generazionale.

8. Mercato:

Supportare le imprese nella valorizzazione delle produzioni e nella ricerca di sbocchi commerciali che possano dare valore aggiunto a beneficio di tutta la filiera e dell’indotto.

Un’occasione di crescita e di impresa a livello internazionale

“La nostra presenza a TuttoFood è fondamentale per promuovere la sostenibilità e la qualità dei prodotti della tradizione del Mediterraneo,” afferma Nino Carlino, Presidente del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP. “Siamo fieri di rappresentare non solo la filiera ittica ma tutto l’agroalimentare siciliano grazie alla presenza di aziende appartenenti a differenti filiere. Abbiamo già in programma diverse attività per attuare questa policy non solamente in Italia ma, anche e soprattutto all’estero dove esistono spazi ed interesse elevato per i nostri prodotti.”

Attività di Internazionalizzazione

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP è impegnato in particolar modo nella promozione ed attuazione della sua presenza nei mercati internazionali attraverso una serie di azioni strategiche. Di seguito alcuni appuntamenti di significativa rilevanza previsti per l’anno in corso:

Fiera SIAL a Toronto

Il Distretto sarà presente con un proprio stand alla fiera internazionale SIAL CANADA che si svolgerà a Toronto dal 29 aprile al 1° maggio, appuntamento imperdibile per le nostre aziende perché rappresenta uno degli eventi più importanti nel settore alimentare canadese e per l’area nord Americana. La partecipazione a questo evento consentirà al Distretto non solo di promuovere i prodotti della filiera ittica mediterranea ma anche di stabilire contatti con potenziali partners commerciali, con una forte ricaduta principalmente sulla consistente comunità italo-canadese molto interessata a poter consumare i prodotti della tradizione delle regioni di origine. Gli obiettivi di questo appuntamento internazionale è promuovere i prodotti della filiera ittica del Mediterraneo e aumentare la loro visibilità nel mercato canadese, stabilire contatti con potenziali partners commerciali e aziende del settore, identificare nuove opportunità di business e collaborazione.

Fiera TUTTOFOOD a Milano

TUTTOFOOD in programma dal 5 all’8 maggio, è indubbiamente uno degli eventi più importanti nel settore agroalimentare italiano e internazionale. La partecipazione a questo appuntamento consente al Distretto di promuovere i prodotti delle aziende associate, di stabilire contatti con potenziali buyers ed opinion-makers del settore, oltre a mostrare le innovazioni utilizzate nel settore della filiera ittica e del food siciliano rappresentato nel paniere agroalimentare. Negli ultimi anni è sempre più evidente come il cibo, nelle sue molteplici declinazioni, rappresenti più di ogni altro settore il simbolo della qualità mediterranea nel mondo. Un patrimonio agroalimentare che ha assunto un forte valore culturale, testimoniato dalle strette connessioni dei prodotti e della cucina con le tradizioni, la storia e le identità del territorio. Un processo di patrimonializzazione del cibo qualificato avviato anche grazie ai riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea e dalla recente candidatura della cucina italiana. Il patrimonio enogastronomico mediterraneo non è solo tradizione e territorio. È anche innovazione, creatività, sostenibilità e ricerca.

Le aziende presenti a TuttoFood come Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP: MEDIMAR, ITTIGEL, LANZA SEA FOOD, SICILIANA FISH, CAMPO D’ORO, CARLINO, SICILIA IN BOCCA, VESCERA, DISTEFANO, CAMPISI, PROVENZANO, I SEMPRE GHIOTTI.

Fiera SIAL CHINA a Shanghai

L’evento a Shanghai durante la Fiera SIAL CHINA dal 19 al 21 maggio rappresenta un’altra importante opportunità per il Distretto per promuovere i prodotti della tradizione mediterranea direttamente nel mercato asiatico ed in particolare cinese. La Cina è uno dei principali mercati di import e potrebbe costituire una azione sicura di promozione per la filiera ittica e per tutti i prodotti ad essa legati. Un momento di grande visibilità in questo particolare mercato che oggi richiede sempre più prodotti di alta qualità e peculiarità. Una occasione per le aziende associate al Distretto anche per raccogliere informazioni sul mercato e sulle tendenze del settore in Cina che mostra particolare interesse verso i prodotti agroalimentari del Mediterraneo.

Fiera FANCY FOOD a New York

Il Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP sarà a New York presso la Fiera FANCY FOOD dal 29 giugno al 1° luglio 2025 con un altro momento internazionale per promuovere i prodotti della filiera ittica mediterranea nel mercato statunitense. Gli States sono per le nostre aziende uno dei principali mercati di esportazione dove la richiesta è sempre maggiore soprattutto da parte della comunità italo-americana che affermare l’interesse verso una cucina identitaria delle proprie origini grazie al cosiddetto “Paniere Agroalimentare del Mediterraneo”. Identificare nuove opportunità di business e collaborazione mostrando le certificazioni di qualità e sicurezza dei prodotti delle aziende associate, per il Distretto è uno dei punti cardine della mission. Negli States infatti si sta attivando un progetto anche su piattaforma digitale per raggiungere in modo immediato questo importante mercato ed operare ad una economia in risposta alle richieste di mercato.

Progetto BLUREV

Il Progetto BLUREV è un altro fondamentale appuntamento a cui il Distretto partecipa come partner attivo. Tra le varie azioni in programma, una in particolare si realizzerà a Trapani dal 28 al 29 maggio, durante una due giorni con il coinvolgimento di stakeholder, di esperti del settore ittico e della Blue Economy al fine di aumentare la consapevolezza sulla sostenibilità e sulla qualità dei prodotti della bycatch e riutilizzo dei sotto prodotti provenienti dalla produzione della filiera ittica. Scopo principe delle tematiche trattate è infatti l’introduzione di azioni alternative biobased nei processi di produzione, come lo sviluppo di nuovi prodotti provenienti da risorse marine sostenibili e l’esplorazione di metodi innovativi. Ed ancora esempi di strutturati piani di implementazione per la creazione di soluzioni sostenibili nella realtà marina, per migliorare la collaborazione tra la ricerca, le aziende e le amministrazioni locali. Tra gli interventi in programma anche quello del Presidente del Distretto, Nino Carlino, che parlerà proprio della missione del Distretto per lo sviluppo della Blue Economy mostrando le best practices e le innovazioni raggiunte. Verrà dimostrato così con degli incontri dedicati i risultati e le innovazioni del progetto BLUREV raccogliendo allo stesso tempo anche il feedback e i suggerimenti degli esperti del settore presenti.

Nel programma e nella strategia di internazionalizzazione del Distretto, sono inclusi eventi come la Fiera FOODEX a Tokio in Giappone appena conclusa dove si sono registrati notevoli interessi da parte dei buyers ed ancora della Fiera ANUGA di Colonia dal 4 all’8 ottobre in Germania, dove si ha un’altra grande aspettativa visto le richieste di incontri già in programma.

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP è un esempio concreto di come la sinergia tra Istituzioni, Ricerca e Imprese possa generare risultati tangibili per la filiera ittica ed agroalimentare siciliana. La partecipazione al TuttoFood insieme a tutto quanto in programma rappresenta così una preziosa opportunità per dimostrare che sostenibilità e qualità possono essere i motori di crescita del settore.