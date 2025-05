Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP sigla un gemellaggio con la Caviar Giaveri di Treviso a TuttoFood 2025

Sinergie

L'importante accordo segna una sinergia tra la tradizione gastronomica del Sud e le specialità del Nord; si è svolto alla presenza di diversi attori significativi

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP continua a proporsi come leader nella promozione delle eccellenze della produzione ittico-agroalimentare italiana, annunciando con orgoglio il recente gemellaggio siglato con la Ditta Caviar Giaveri di San Bartolomeo di Breda a Piave (Treviso). Questo importante accordo, che segna una sinergia tra la tradizione gastronomica del Sud e le specialità del Nord, si è svolto alla presenza di diversi attori significativi, tra cui una delegazione ICE proveniente dal Kazakistan e numerosi opinion-makers del settore.

L’evento, tenutosi presso lo stand istituzionale del Distretto all’interno della Fiera TuttoFood 2025, ha messo in luce il valore del Made in Italy attraverso il connubio tra due prodotti d’eccellenza: il gambero rosso di Mazara del Vallo, simbolo della cucina siciliana, e le otto tipologie di caviale prodotte dalle estese vasche della Ditta Caviar Giaveri. Questa collaborazione rappresenta non solo un’opportunità commerciale, ma anche un passo fondamentale verso la valorizzazione delle tradizioni culinarie italiane e la promozione di pratiche sostenibili.

Uno degli aspetti più apprezzati dello stand del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP è stata l’area dedicata alla degustazione e allo show-cooking, che ha attratto l’interesse di un pubblico variegato. La chef siciliana Valentina Laudonia ha deliziato i visitatori con piatti innovativi ispirati alla tradizione mediterranea, mettendo in risalto ingredienti freschi e locali. Tra le specialità preparate, particolare attenzione è stata data alle ricette dedicate proprio al gambero rosso e al caviale, oltre al granchio blu, un prodotto non solo prelibato ma anche sostenibile.

La Fiera TuttoFood di Milano ha visto una partecipazione record del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP con oltre 600 presenze quotidiane presso lo spazio istituzionale di 150 mq, ubicato al Padiglione 7 Stand S 13. Le 12 aziende distrettuali presenti hanno potuto intrattenere decine di incontri commerciali B2B con buyer e professionisti del settore, ricevendo un forte interesse dai mercati giapponesi, cinesi, europei e statunitensi. Questo afflusso di visitatori ha confermato la crescente reputazione del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP come hub di innovazione e qualità nel settore della pesca e dell’agroalimentare.

Attraverso un’offerta diversificata e un impegno costante nella promozione della sostenibilità e della blue economy, il Distretto ha suscitato l’interesse di numerosi operatori del settore. Tra i prodotti più richiesti vi sono stati le acciughe trasformate di Sciacca, crostacei di pregio di Mazara del Vallo, affumicati di tonno, salmone e pesce spada, oltre a piatti pronti a base di prodotti ittici e sughi a base di pesce. Questi articoli non solo mettono in risalto la varietà della filiera agroalimentare mediterranea, ma evidenziano anche l’abilità delle aziende consorziate nell’adattarsi alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione.

Il gemellaggio con la Ditta Caviar Giaveri è un esempio di come le sinergie tra produttori possano portare a un arricchimento reciproco e alla creazione di nuove opportunità. Entrambi si impegnano a mantenere elevati standard di qualità e sostenibilità, compromettendosi a rispettare i principi della pesca responsabile e della tutela dell’ambiente marino.

Il Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP, dunque, si propone come interlocutore attivo per il futuro dell’industria della pesca e dell’agroalimentare, puntando a una sempre maggiore internazionalizzazione e valorizzazione dei propri prodotti. Con eventi come quello di TuttoFood 2025, il Distretto intende continuare a mettere in luce le proprie eccellenze e a costruire relazioni commerciali significative per il progresso del settore.