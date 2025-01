Festività

Il Duomo di Taormina al pieno per Magiche Armonie del Natale

Da “Il re Leone” a “La Bella e la Bestia”, a “Coco” e “Frozen”, passando anche per classici come “Un po’ di zucchero”, il repertorio proposto ha immerso, sia i più piccoli che i loro accompagnatori, in un’atmosfera incantata

Di Press Service | 02 Gennaio 2025