Il festival di musica contemporane InterSezioni di Catania si chiude con gli schizzi di libertà del Quartetto Obliquo

Comunicati Stampa

Termina con il concerto di un quartetto versatile che spazia dalle musiche sperimentali e contemporanee ai linguaggi blues e dell’improvvisazione la programmazione della quarta edizione di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea nato dalla collaborazione tra il violoncellista Giovanni Sollima, che lo dirige artisticamente, e il compositore Giovanni Ferrauto, direttore artistico della Camerata Polifonica Siciliana. Venerdì 11 aprile alle ore 20.30 al Cut – Centro Universitario Teatrale dell’Università di Catania il Quartetto Obliquo (Angelica Faccani e Agnese Amico ai violini, Angelica Groppi alla viola e Gabriele Tai al violoncello) proporrà “Sketches of Freedom”, un concerto senza confini che riprende le antiche melodie della Palestina attraverso i brani di John King, esploracanti tradizionale per poi via via salpare verso il linguaggio blues e d’improvvisazione.

Il Quartetto Obliquo

Il concerto si apre con “Free Palestine” una collezione ispirata ai sistemi modali ritmici e di intonazione arabi – che ora comprende oltre 100 brani per quartetto d’archi – iniziata nel 2012 a seguito di una tournée del compositore, chitarrista, violista ed artista di live electronics John King. Ogni pezzo ha un titolo composto dal maqam – la “scala” in cui è scritto – ed un nome di villaggio palestinese: un modo per onorare e ricordare la pulizia etnica del 1947-48 e i fatti che continuano ad accadere nella Palestina occupata.

Il programma prosegue con l’esecuzione di “Lift” del compositore e violoncellista americano Paul Wiancko, che con questo brano del 2016 ha scritto la sua ode alla gioia, un viaggio dell’anima che alterna momenti tumultuosi a carezze delicate, e si conclude con “Satellites” del compositore e violista irlandese Garth Knox. Con il primo movimento, Geostationary, il compositore ho voluto catturare un paradosso musicale: il perpetuo movimento meccanico di uno strumento (la viola) mentre i violini cercano di far fluttuare la loro melodia statica. Spectral sunrise mostra l’alternarsi di albe e oscurità, cosi come le vedono gli astronauti dalla stazione spaziale internazionale; infine Dimensions supera nella totalità il concetto di archi suonati in modo convenzionale e affronta le molteplici dimensioni possibili che ci circondano, rappresentate dai movimenti fisici dell’arco nello spazio: archi suonati in verticale, orizzontale, circolare, alternando legno e crini, fruste ed elicotteri.

Il Quartetto Obliquo è un quartetto versatile che spazia dalle musiche sperimentali a quelle contemporanee, proponendo performance non convenzionali anche attraverso collaborazioni con compositori, strumenti e strumentisti appartenenti ai più diversi linguaggi musicali. Di formazione classica, si è costitutito nel 2019 con l’obiettivo di indagare sonorità che oltrepassino i confini timbrici e tecnici del quartetto d’archi tradizionale. Ha suonato per Trieste Classica, Fondazione Luigi Nono, Monom (FR) e collaborato con diversi compositori come Enrico Gabrielli, Sofia Pozdnyakova, Giovanni Mancuso. È stato quartetto in residenza presso Cosmogram (Giudecca – Venezia) ed è vincitore del Concorso Internazionale di Interpretazione di Musica Contemporanea Reate Festival 2024.

Il festival Intersezioni, nato per dare spazio alle nuove musiche, ai grandi inediti e ai nuovi compositori, è organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e alla collaborazione dell’Università di Catania e del Teatro Massimo Bellini di Catania. Anche quest’anno il festival Intersezioni ha riservato una scontistica speciale agli studenti dell’Università di Catania e del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania: ingresso € 2 (previa prenotazione via e-mail a cps@cpsmusic.com), mentre al personale universitario e del conservatorio sono riservati biglietti da € 5.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Biglietteria online: www.yeventi.comIngresso: € 10; ridotto personale Università di Catania e Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania: € 5; ridotto studenti Università di Catania e Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania: € 2 (posti limitati, prenotare a cps@cpsmusic.com).

Luogo: Cut Centro Universitario Teatrale, Piazza Università, 13, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 11/04/2025

Data Fine: 11/04/2025

Ora: 20:30

Artista: Quartetto Obliquo

Prezzo: 10.00

Info:

