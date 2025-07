Il formaggio Ragusano Dop conquista Malta con degustazioni e incontri con operatori e consumatori

Alimentare

Due giornate di promozione, tra gusto e cultura casearia, per far conoscere e apprezzare il Ragusano DOP anche oltreconfine. A fine giugno, all’interno dell’antico mercato Is-Suq Tal-Belt di La Valletta, cuore pulsante della capitale maltese, si sono svolti due eventi di valorizzazione del celebre formaggio siciliano, rivolti a buyer, operatori del settore agroalimentare e a un pubblico selezionato di consumatori. L’iniziativa, organizzata dall’ATS “Progetto di Fattoria” con il coordinamento di Progetto Natura – capofila della rete – e con la partecipazione dell’azienda partner Occhipinti Latticini di Fattoria, ha rappresentato un’importante occasione per portare i sapori autentici della Sicilia al centro del Mediterraneo.

A impreziosire il primo appuntamento, venerdì pomeriggio, è stato l’intervento del ministro maltese Stefan Zrinzo Azzopardi, titolare del dicastero dei Fondi Europei che ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra i due territori nel segno della qualità agroalimentare e dello scambio culturale. Durante l’incontro, sono intervenuti anche Giorgio Ragusa e Antonio Difalco di Progetto Natura, e Vincenzo Mallia di Occhipinti Latticini di Fattoria. Protagonista assoluto è stato ovviamente il Ragusano DOP, proposto in diverse stagionature e raccontato nella sua storia, nei suoi metodi produttivi tradizionali e nelle peculiarità organolettiche che lo rendono un’eccellenza del territorio ibleo, apprezzata in tutto il mondo.

Anche il secondo evento, sabato mattina, ha registrato una grande partecipazione e un forte interesse da parte del pubblico maltese, confermando la capacità del Ragusano DOP di conquistare i palati grazie al suo sapore deciso e inconfondibile, come rimarcato anche dai messaggi dello spot video in onda sul ledwall gigante dell’antico mercato maltese e che ha colpito l’attenzione del numeroso pubblico durante il fine settimana. Del resto l’ATS “Progetto di Fattoria”, finanziata dalla Regione Siciliana tramite sottomisura 3.2 del PSR Sicilia 2014/2022, punta a valorizzare le produzioni di qualità certificata attraverso attività di promozione mirate, capaci di aprire nuovi scenari commerciali e rafforzare l’identità culturale del prodotto. Un ponte tra Sicilia e Malta nel segno del gusto dove il Ragusano DOP si è confermato ambasciatore ideale di questo dialogo, portando con sé i valori della tradizione, della qualità e della passione per il buon cibo.