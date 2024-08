Il giovane e talentuoso ballerino floridiano Raffaele Rudilosso in tournée con Enrico Brignano

Danza

Il ballerino floridiano, Raffaele Rudilosso, nel nuovo show di Enrico Brignano, “I 7 Re di Roma”. Il giovane e talentuoso performer del Siracusano, dal prossimo ottobre ad aprile 2025, sarà infatti uno degli otto ballerini che animeranno lo spettacolo dell’artista romano, con le musiche del maestro Nicola Piovani. Enrico Brignano ha ripreso uno spettacolo del compianto Gigi Proietti, modernizzandolo e rendendolo più animato tramite, appunto, delle coreografie che vedranno tra i protagonisti il ballerino floridiano. Dopo i primi 2 mesi al Teatro Sistina in Roma, il musical toccherà varie città italiane, tra cui Catania il prossimo marzo, quando “I 7 Re di Roma” farà tappa al Teatro Metropolitan.

Continua insomma ad arricchirsi di impegni sempre più rilevanti il curriculum di Raffaele Rudilosso che, alla vigilia della partenza per Roma, dove tra pochi giorni inizierà l’allestimento dello show, dichiara: «Sono impaziente di cominciare questa nuova avventura che rappresenta un’ulteriore sfida da affrontare con entusiasmo e soprattutto con tanta curiosità. Dopo la tournée spagnola con “Pretty Woman” e quella italiana con “Chicago il Musical”, mi metto in gioco entrando nel cast de “I 7 Re di Roma”, attratto dalla curiosità dell’adattamento di una commedia musicale che fu scritta e diretta dai grandi Luigi Magni e Pietro Garinei, e dall’opportunità di lavorare a fianco di un grande nome come Enrico Brignano nonché di danzare sulle musiche del grande Nicola Piovani».

Il giovane performer conclude: «Grandissima è stata la mia soddisfazione nell’apprendere di essere tra gli otto danzatori selezionati, considerando il livello artistico trovato in audizione. Lavorare con un coreografo come Thomas Signorelli è una boccata d’aria fresca, uno scambio continuo di arte e creatività. Mi aspetto una tournée ricca di gente pronta ad applaudire uno spettacolo del genere. Tutto ciò per me rappresenta un grande stimolo a dare il massimo per contribuire al successo dello show».