Il M° turco Hakan Sensoy dirige l’Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania

Comunicati Stampa

Per la prima volta Chiostri e cortili, la rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana, ha il piacere di ospitare l’Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania all’interno del suo programma concertistico. Nel Chiostro Santa Maria di Gesù, piccolo scrigno d’arte e bellezza attiguo l’omonima chiesa, venerdì 27 giugno dalle ore 21 la prestigiosa orchestra sarà protagonista del concerto “Virtuosité”, uno sfolgorante programma dedicato ad alcune delle opere più importanti del repertorio virtuosistico per clarinetto e violino. L’Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, infatti, accompagnerà i solisti Claudio Mansutti al clarinetto e il turco Muhammed Yıldırır al violino, diretti da Hakan Sensoy, violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale, anch’egli di origini turche.

La serata si aprirà con l’esecuzione del concerto per clarinetto di Mozart, tra le ultime composizioni dell’autore austriaco, che mostra le caratteristiche della piena maturità. Il programma della serata proseguirà con l’esecuzione di “Tzigane” di Maurice Ravel (scritta dal compositore francese nei primi Anni 20 come omaggio alla violinista ungherese Jelly d’Arányi) e “Zingaresca” di Pablo de Sarasate, composizione ispirata al folklore zigano che rappresenta uno dei pezzi virtuosistico più importanti dell’intero repertorio violinistico. Il concerto si concluderà con l ’esecuzione di una inedita raccolta di danze sinfoniche della Turchia, Paese d’origine del M° Hakan Sensoy.

Il M° Hakan Sensoy ha iniziato la sua carriera al Conservatorio di Istanbul. A soli 16 anni inizia gli studi per Direzione d’Orchestra e contestualmente viene nominato “Miglior artista dell’anno” dalla Filarmonica di Istanbul. Lo stesso anno riceve il premio più importante della Technical University di Istanbul, assegnato solo quattro volte in 240 anni di storia dell’istituto. Dopo la sua prima esperienza solista all’età di 13 anni, appare in tale veste nelle migliori sale da concerto europee, incluse l’Auditorium del Louvre di Parigi e il Carnegie Hall di New York. Ha diretto e suonato in prima mondiale diverse opere scritte da compositori contemporanei. Ha conseguito il dottorato di musica alla Technical University di Istanbul, ove attualmente è docente di violino.

Hakan Sensoy

Claudio Mansutti. Diplomato in clarinetto con il massimo dei voti al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, ha vinto 5 Concorsi nazionali ed internazionali di musica da camera. È fondatore del Diapason Ensemble e dell’Orchestra Accademia Ars Musicae di Klagenfurt di cui è stato primo clarinetto ed ha suonato come solista con alcune tra le più prestigiose orchestre del mondo. Nel 2016 con i Berliner Symphoniker nella celebre Filarmonia di Berlino e come musicista relativamente alla musica da camera ha collaborato con il Quintetto d’archi dei Berliner e con lo Janacek Quartet. Ha ormai toccato tutta l’Europa e oltre, esibendosi due volte anche a New York in duo con la pianista Federica Repini presso la Carnagie Hall. Attualmente è direttore dell’ottetto di fiati Cantiere dell’Arte e dell’Orchestra dei giovani della Fondazione Luigi Bon, oltre ad insegnare da oltre 20 anni. È stato premiato come personaggio culturale friulano dell’anno 2001 con il Moret d’aur; nell’aprile 2012 ha ricevuto il premio Fabbricatore di idee.

Claudio Mansutti

Muhammed Yıldırır. Figlio del violinista Ali Yıldırır, ha studiato al Conservatorio statale dell’Università tecnica di Istanbul. Eseguendo il brano “Flight Of The Bumblebee” in 37 secondi, si è guadagnato il titolo di “The World’s Fastest Violin Artist” entrando nel libro dei Guinness dei primati. Per questo risultato è stato insignito del premio “Most Successful Artist of the Year” dal Presidente della Repubblica della Turchia. Sotto la bandiera di “European Brotherhood” ha tenuto concerti internazionali in 11 città accompagnato dal Russian Red Army Choir and Dance Ensemble. Nel 2016 ha fondato la Başakşehir Youth Orchestra, formazione composta da 110 giovani musicisti, che continua a guidare con successo.

Muhammed Yıldırır

La programmazione di Chiostri e cortili prosegue venerdì 4 luglio con “To Carla Bley” concerto del Sparkling Bellini che sostituisce “Pulzelle, contrasti amor” precedentemente annunciato. Chiostri e Cortili riserva agli studenti dell’Università di Catania e del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania uno speciale biglietto d’ingresso ridotto per i concerti in programma al chiostro Santa Maria di Gesù (5 euro previa prenotazione a cps@cpsmusic.com).

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21. Biglietteria online: www.yeventi.com. Ingresso: biglietto unico € 10. Studenti Unict e Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania: € 5 (previa prenotazione a cps@cpsmusic.com).

Luogo: Chiostro di Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, 18, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 27/06/2025

Data Fine: 27/06/2025

Ora: 21:00

Artista: Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania Hakan Sensoy

Prezzo: 10.00

Info:

Sarà il direttore d’orchestra di fama mondiale a dirigere la formazione catanese che sabato 27 giugno, per la rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana, suonerà il concerto “Virtuositè” insieme ai solisti Claudio Mansutti e Muhammed Yildirir nel concerto dedicato ad alcune delle opere più importanti del repertorio virtuosistico per clarinetto e violino