Il Maestro catanese Francesco Di Mauro invitato in Brasile a dirigere nel 2025 il concerto per la “Giornata dell’immigrante italiano”

Dopo il grande successo ottenuto a inizio mese col concerto per la Festa della Repubblica al Bellini di Catania, il direttore d’orchestra catanese Francesco Di Mauro, attuale coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e tra i più apprezzati guest conductor della scena internazionale, continua a mietere successi in giro per il mondo, l’ultimo dei quali a Brasilia, capitale federale del Brasile, dove lo scorso giovedì 20 giugno, ha diretto la Sinfonia n. 4 di Anton Bruckner, la “Romantica”, riscontrando grandi favori di pubblico e di critica. Il folto pubblico accorso al Teatro Plinio Marcos di Brasilia ha tributato un’ovazione alla Orquestra Sinfonica Do Teatro Nacional “Claudio Santoro” diretta da Di Mauro, per il brillante esito dell’impegnativo omaggio al compositore austriaco nel duecentesimo anniversario dalla nascita. La Quarta Sinfonia “Romantica” è una delle opere più famose di Bruckner, scritta nel 1874 e revisionata diverse volte fino al 1888. Bruckner la soprannominò “Romantica” perché incarna i prodromi del movimento Romantico all’epoca all’apice nelle arti.

Grazie al successo riscontrato dall’evento musicale a Brasilia, l’ambasciatore italiano in Brasile Alessandro Cortese ha invitato Di Mauro a dirigere nel 2025 il concerto per celebrare i 151 anni dell’arrivo nel Paese sudamericano della prima comunità italiana. Il 21 febbraio si celebra in Brasile la “Giornata dell’immigrante italiano”. La data ricorda il giorno del 1874 nel quale il primo gruppo di 386 lavoratori italiani con le loro famiglie giunse nel paese sudamericano a bordo del vapore Sofia. Francesco Di Mauro: «L’ambasciatore Cortese mi ha voluto in ambasciata per complimentarsi con me per il grande successo riscontrato dal concerto e mi ha fatto gradita sorpresa estendendomi l’invito per l’importante evento del prossimo anno».

I prossimi impegni del Maestro Di Mauro lo vedranno impegnato sul podio del Teatro Antico di Taormina per le nuove repliche della pucciniana “Madama Butterfly” (18 agosto) e de “La Traviata” di Verdi (15 settembre) prodotte dal Sicilia Classica Festival. A ottobre ancora “Butterfly” e “Traviata” in tournée in Germania ma nell’allestimento prodotto dalla rumena Opera Română Craiova. A novembre Di Mauro volerà negli Stati Uniti per un concerto sinfonico a Tucson, in Arizona.

Il catanese Francesco Di Mauro ha compiuto gli studi a Parigi conseguendo il Diploma in direzione d’orchestra sotto la guida di celebri maestri come János Fürst e Henri-Claude Fantapié e il Diploma di analisi ed orchestrazione sotto la guida di Philippe Capdenat e Robert Rudolf. Come direttore d’orchestra si è esibito in tutto il mondo in prestigiose istituzioni musicali. Tra il 2022 e il 2023 è stato sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dove ha portato avanti con successo un’attività di risanamento amministrativo. Terminato l’impegno come sovrintendente è tornato a ricoprire il ruolo di coordinatore della direzione artistica dell’ente sinfonico regionale palermitano. E’ stato fino al 2023 direttore musicale del Capri Opera Festival.