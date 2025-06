“Il mio cuore è una nuvola che viaggia”, la performance inclusiva di Note di colore per rendere immortale la poetica energia di Giuseppe Caccamese

Comunicati Stampa

Domenica 29 giugno, alle ore 18, va in scena da Zō Centro culture contemporanee di Catania lo spettacolo “Il mio cuore è una nuvola che viaggia” prodotto in sinergia fra il centro culturale catanese e la compagnia Note di colore. Uno spettacolo che vuole essere un omaggio alla memoria di Giuseppe Caccamese, il cui libro di poesie dà il titolo alla performance. Un ringraziamento alla sua poesia, creatività, energia e dolcezza, attraverso giochi di improvvisazione, collage di parole, musica e canto. Gli attori in scena testimoniano il passaggio, l’eredità ricevuta, come semi che germogliano anche a distanza di anni generando altra gioia. L’ingresso allo spettacolo è libero.

Giuseppe Caccamese

Il progetto Note di colore è nato grazie a Bianca e Giuseppe Caccamese che iniziarono un percorso artistico e creativo inclusivo per persone con disabilità, a partire dal loro rapporto di sorella e fratello, quest’ultimo con sindrome down. Questo percorso aveva già portato alla creazione dell’Associazione onlus Culture Possibili, con varie attività già realizzate, quali ad esempio spettacoli teatrali, residenze di creazione partecipata e la pubblicazione di “Il mio cuore è una nuvola che viaggia”, libro di poesie scritte da Giuseppe. Grazie a questo input è nato il gruppo teatrale “Note di colore” sotto la guida dell’attrice e autrice Pamela Toscano che ha raccolto il valore della proposta di Bianca Caccamese e ha trovato una casa da Zo Centro culture contemporanee che sposa e sostiene ormai da oltre dieci anni il progetto.

Le attività negli anni si sono ampliate, ospitando vari altri insegnanti per offrire ai partecipanti e alle loro famiglie un luogo sicuro in cui imparare, socializzare e fare nuove esperienze.

Il gruppo segue corsi di teatro, di musica, di teatro-terapia, movimento scenico e linguaggi artistici trasversali creando negli anni numerose performance partecipate innovative e multimediali. L’offerta è gratuita per i partecipanti in quanto sostenuta dalla Regione Siciliana.Purtroppo l’anno scorso Giuseppe Caccamese è venuto a mancare e il gruppo Note di Colore vuole dedicare a lui lo spettacolo del 29 giugno.“Il mio cuore è una nuvola che viaggia” diventa teatro, le poesie diventano parola recitata e cantata, diventano altre poesie e nuove creazioni, grazie all’eredità che Giuseppe ha donato. Lo spettacolo è multimediale, colorato e caotico, proprio come Giuseppe. Bianca Caccamese: «Continuo a creare occasioni per ricordarlo insieme ai suoi amici e quando a volte, come in questo caso, sono gli amici che vogliono farlo con me per me è una grande gioia!».

Un laboratorio teatrale di Note di colore

Prenderanno parte alla performance Paola Felicia Aronica, Elisa Branchina, Claudia Cantone, Luigi Fabio Condorelli, Andrea D’Agata, Nelly Noemi D’Agosta, Elena Di Benedetto, Santina Ferlito, Massimo Gagliano, Gaetano Libranti, Maurizio Occhipinti, Andrea Pagliaro, Aurelio Pappalardo, Tiziana Pedalino, Giovanni Rinaldi, Marzia Seguida, Giuseppe Vinciguerra. Quest’anno i tutor del laboratorio sono Pamela Toscano (attrice, autrice, regista, insegnante), Josè Mobilia (musicista, compositore, insegnante) e Raffaella Bella (attrice, psicologa, docente formatrice). Scenografia e video sono di Andriani Tzima e Sai Šķubure, assistente alla regia e light designer Segolène Le Contellec.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania. Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13. Maggiori info su Note di colore su https://www.zoculture.it/formazione-art-education.

