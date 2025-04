“Il mio parlare a voi”, da Zō a Catania Giorgia Coco dà voce ai pensieri fuori dall’ordinario di Goliarda Sapienza

Comunicati Stampa

Martedì 15 aprile, alle ore 19, in collaborazione con l’Università di Catania, la rete teatrale Latitudini e Statale 114, Zo Centro Culture Contemporanee di Catania ospita “Il mio parlare a voi – Performance intermediale per Goliarda Sapienza” progetto teatrale di Giorgia Coco, unica interprete in scena, che cura anche regia e drammaturgia.

Il 10 maggio 1924 in una famiglia non tradizionale, in una Catania ben diversa da quella attuale, ma in un’Italia paradossalmente non troppo distante dall’odierna, nasceva la futura scrittrice Goliarda Sapienza. Alla sua vita fuori dall’ordinario è dedicato questo spettacolo. La drammaturgia è composta per assonanze tratte dai suoi scritti “Io Jean Gabin”, “Lettera aperta”, “Le certezze del dubbio”. Non è Goliarda la protagonista dello spettacolo, ma la Goliarda per quello che ci ha lasciato di sé nella sua opera e per la riserva di fantasmi che in essa è custodita.

Giorgia Coco in “Il mio parlare a voi”

Questa in fondo non è altro che una festa dei morti! Da una macchina da scrivere, una radio mangianastri, una vecchia TV si diffondono interferenze di voci e immagini che entrano in dialogo con l’interprete, modificando la struttura monologante dello spettacolo in un’architettura a più voci con le voci fuori scena di Federica D’angelo, Lydia Giordano, Doriana Giudice, Luca Iacono, Valerio Santi, Irene Sozzi, Adele Tirante, Angelo Tosto. Completa il disegno una ripresa video che trasforma il dato narrativo in presenza finzionale digitale. Il video è di Enrico Riccobene, suoni e luci sono di Salvo Noto, le musiche di Simone Cacciola.

Giorgia Coco in “Il mio parlare a voi – Performance intermediale per Goliarda Sapienza”

La catanese Giorgia Coco si diploma come attrice alla Scuola civica d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano nel 2005. Dal 2006 al 2008 prende parte al primo corso di alta formazione professionale per attori di Emilia Romagna Teatro. Ha lavorato con Massimo Castri, Maurizio Schmidt, Walter Pagliaro, Renato Sarti, Francesco Saponaro, Andrea Renzi, Arturo Cirillo, Giovanni Ortoleva. Nell’ambito del teatro di ricerca con la Piccola Compagnia della Magnolia, Anima nera, Attodue, Murmuris, Asterlizze. È stata performer per la compagnia britannica Punchdrunk. Nel suo percorso formativo ha incontrato maestri come Philippe Hottier, Mark Ravenhill, Marco Sgrosso, Roberto Latini.

Laureata in Lettere all’Università di Catania con 110 e lode, ha conseguito un Master in scrittura e produzione per la fiction e il cinema all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha scritto e diretto “Esemplari”, vincitore delle premio Miglior Corto Teatrale nella prima rassegna Teatro Corto in Cortile all’interno del Festival Corti in Cortile 2021. Attualmente è dottoranda all’Università di Catania con un progetto di ricerca che esplora il rapporto tra l’arte performativa e la tecnologia con particolare attenzione alle possibilità della realtà virtuale in ambito teatrale.

Giorgia Coco in “Il mio parlare a voi – Performance intermediale per Goliarda Sapienza”

Biglietti: € 10. Prevendita on line su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/dkekrv-il-mio-parlare-a-voi-15th-apr-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 15/04/2025

Data Fine: 15/04/2025

Ora: 19:00

Artista: Giorgia Coco

Prezzo: 10.00

Info:

