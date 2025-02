Il nuovo spettacolo di Emanuela Aureli sold out al Palazzo dei Congressi di Taormina

Comunicati Stampa

Sold out al Palazzo dei Congressi di Taormina per il nuovo spettacolo, “Mamma ho perso l’Aureli!”, dell’imitatrice e comica Emanuela Aureli, in scena lo scorso venerdì 31 gennaio.

L’attrice nota a livello nazionale, con grande maestria nel cambiare voce ed espressioni mimiche, si è esibita brillantemente nelle imitazioni dei personaggi famosi che, negli anni, ne hanno decretato il successo.

Interagendo con gli spettatori, così come nel suo stile, di fronte ad un pubblico visibilmente divertito, ha inoltre raccontato i suoi inizi artistici e la gioia di essere diventata mamma.

Lo spettacolo è stato introdotto in apertura dalla bravura dell’attore Dario Veca.

“Felici di aver portato anche questa serata di divertimento a Palazzo dei Congressi- commenta Nuccio Anselmo, Direttore artistico della Cardinali Production, organizzatrice dell’evento- la nostra programmazione varia volutamente dalla lirica al cabaret e alla danza, dalla musica agli spettacoli per bambini. Una scelta che, dalla presenza di pubblico che stiamo riscontrando, sembra sia stata molto apprezzata”.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 22 febbraio con la comicità dell’attore e cabarettista Uccio De Santis in “Non so che fare prima”. Lo spettacolo si terrà a partire dalle ore 20.45 a Palazzo dei Congressi di Taormina.

Il calendario di eventi 2025 Cardinali Production è realizzato con il patrocinio del Comune di Taormina.