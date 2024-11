Il parroco della Kalsa don Giuseppe Di Giovanni diventa Salesiano Cooperatore

Comunicati Stampa

I fedeli della Kalsa si mobilitano per condividere la gioia del proprio parroco. Don Giuseppe Di Giovanni, sabato 30 novembre, emetterà la promessa da Salesiano Cooperatore. La celebrazione eucaristica è in programma alle ore 17.30 al Santuario di Santa Teresa alla Kalsa e sarà presieduta dall’ispettore dei Salesiani don Bosco di Sicilia, don Giovanni D’Andrea.

Un’altra importante tappa nel cammino pastorale di Padre Giuseppe Di Giovanni, incentrato fondamentalmente sulla missione oratoriana. Già dall’inizio della sua vita sacerdotale, prima come parroco di San Basilio, dove grazie al suo grande impegno è stato possibile costruire la nuova chiesa e poi a Ciminna si è sempre impegnato per avvicinare i giovani in parrocchia. E proprio alla Kalsa è nato l’Oratorio Vivo che coinvolge tanti ragazzi del quartiere con diverse attività ludico-ricreative e momenti religiosi rivolti ai propri coetanei, spesso tolti dalla strada.

“Una vocazione nella vocazione per un prete diocesano con il cuore salesiano – afferma don Giuseppe Di Giovanni – in tutte le parrocchie che ho servito ho incrementato lo spirito dell’oratorio e ripercorrendo la vita di San Filippo Neri e San Giovanni Bosco ho impiantato il metodo della pedagogia della grazia, fondando centri di aggregazione per la formazione integrale della persona con una particolare attenzione nei confronti dei giovani più poveri. L’Oratorio è il mio grande amore – conclude – un carisma affascinante, che mi appartiene e per il quale voglio vivere fino all’ultimo respiro”.

Luogo: Santuario Santa Teresa, Piazza Kalsa, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA