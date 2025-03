Teatro

Il penultimo spettacolo di Palco Off sarà “Blasè” Di Luca Zilovich con Michele Puleio

Il sipario sta per calare sulla dodicesima edizione di Palco Off, ma non prima di aver offerto al suo pubblico il penultimo spettacolo: "Blasè", che segue la scia di successi che hanno caratterizzato l'intera rassegna

Di Press Service | 20 Marzo 2025