“Il piccolo principe e la lampada magica”: lo spettacolo dell’Associazione Arte Pupi Fratelli Napoli , chiude sabato 7 settembre ad Aci Bonaccorsi la rassegna Fiabe in Corte

Nel regno di Salacam, alla morte del buon Re Drusiano succede il fratello Codalupo, un cattivissimo despota che maltrattava il popolo vietandogli persino di sorridere. Ha inizio così lo spettacolo interattivo con cantastorie, attori, burattini e pupi siciliani dell’Associazione Arte Pupi Fratelli Napoli. Lo spettacolo in scena sabato 7 settembre (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania) chiude la mini rassegna per bambini e famiglie Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro. I pupi della famiglia Napoli danno vita a questa storia fatta di coraggio e saggezza. Sarà infatti Harsen, il piccolo principe figlio del defunto Drusiano, che tanto soffriva a causa delle ingiustizie dello zio, a ribaltare la situazione. Il fato, infatti, vuole che un bel giorno Harsen, durante la consueta passeggiata nelle campagne intorno al castello, trovi una lampada vecchia e impolverata, dalle mille virtù, dimora di un simpaticissimo genio di nome “Lampadino” che con i suoi poteri e la sua profonda saggezza lo aiuterà a risolvere l’intricata situazione mutando per sempre ed in meglio il destino di Salacam.

Biglietto 7 euro

