Il Premio Promotori di Cultura inaugura la XIV edizione di NaxosLegge dal 20 al 30 settembre

Nel Messinese

Sono dieci i riconoscimenti dedicati alla memoria di Franz Riccobono, che verranno assegnati venerdì 20 settembre alle 18.30 nella terrazza del Lido di Naxos: Mario Vattani, Francesco Costa, Daniela Ursino, Gianni Pennisi, Carlotta Previti, Fulvio Delle Donne, Daniele Malfitana, Giuseppe Girgenti, Adriana Poli Bortone ed i rappresentanti di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024

Per il settimo anno si rinnova l’appuntamento con il Premio Promotori di Cultura che inaugura il Festival NaxosLegge, che taglia il traguardo della XIV edizione e si svolgerà dal 20 al 30 settembre. Il tema centrale di quest’anno, come spiega Fulvia Toscano, direttrice artistica di NaxosLegge è “La verità, vi prego sull’Amore”, che “viene inteso come cura e passione totalizzante, che lega tra di loro i dieci premiati di questa edizione, cinque dei quali eccellenze della nostra Sicilia. Amore per la cultura, che si traduce in disciplina, dedizione, testimonianza e impegno”. Prosegue la direttrice artistica, che annuncia i nomi dei premiati: “Partendo da questo presupposto abbiamo scelto dieci figure, impegnate in vari ambiti. Per la musica Francesco Costa e il Coro Lirico Siciliano; Daniela Ursino per il teatro inteso come impegno sociale; l’arte con un premio alla memoria al Maestro Gianni Pennisi, di cui ricorre il centenario dalla nascita; la visionarietà nella progettazione per la crescita dei territori con Carlotta Previti”, “E ancora, l’amore per la Storia e alla memoria con Fulvio Delle Donne, direttore scientifico del festival Stupor Mundi dedicato a Federico II di Svevia; la passione per la Formazione delle giovani generazioni con Daniele Malfitana; l’amore per i libri e la lettura come strumenti di crescita e riscatto con Rocco Biasi sindaco di Taurianova, e l’Assessore Maria Fedele che è anche direttore artistico di Taurianova Capitale Italiana del libro per l’anno 2024; l’amore per la Sophia con Giuseppe Girgenti tra i massimi studiosi di Platone; l’amore per la polis come impegno esistenziale con Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce; l’amore per l’estremo Oriente di cui ha svelato la profonda cultura e saggezza con l’Ambasciatore Mario Vattani, ora Commissario per l’Italia per EXPO di Osaka 2025”, conclude Fulvia Toscano. La cerimonia di premiazione, in programma venerdì 20 settembre alle 18.30, sarà ospitata nella splendida terrazza del Lido di Naxos, da sempre punto di riferimento degli appuntamenti culturali di NaxosLegge. Sarà anche assegnato il Premio Speciale “Tra tradizione e innovazione” al talentuoso musicista Davide Campisi. All’evento interverrà la scrittrice Marinella Fiume che per Naxoslegge cura la sezione “Le donne non perdono il filo”, dedicata al mondo femminile. Alla serata inaugurale prenderanno parte il Sindaco della Città di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, la Direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, Gabriella Tigano, Luciano Lanna, Direttore del Cepell, Centro per il libro e la lettura del MIC, Pierfranco Bruni, Presidente commissione di valutazione del MIC per Capitale del Libro 2024 e altre Autorità invitate a partecipare, in rappresentanza di diversi enti e istituzioni partners del Festival. Un parterre vario di straordinarie esperienze umane e professionali, riunite in una serata, per un premio intitolato a uno straordinario e indimenticato custode della cultura, Franz Riccobono, che ha dedicato tutta la vita alla costruzione della memoria storica della nostra isola. I premi sono opera dell’artista Stefania Pennacchio che accompagna generosamente il Festival da diversi anni. Naxoslegge è realizzato con il sostegno dell’ Assessorato ai BBCC e Identità siciliana, del Cepell- Centro per il libro e la lettura, del Parco Archeologico Naxos-Taormina, con la collaborazione di Comune di Giardini Naxos, Rete Latitudini, DAMS di Messina, Museo regionale “Maria Accascina di Messina, Teatro Vittorio Emanuele” di Messina, Teatro di Donnafugata di Ragusa Ibla, Parco Archeologico del Colosseo, Leuco’, Liceo Caminiti di Giardini Naxos, Consulta giovanile della Città di Giardini Naxos, Lido di Naxos, Archeoclub Augusta e Naxos-Taormina- Valle Alcantara, Pro loco di Giardini Naxos, Accademia pianistica di Taormina, Federalberghi di Giardini Naxos, le Associazioni Art.9, Altra metà e Città plurale, Villa Garbo, Tysandros hotel, Villa Sakiko, Viaggi di Marco, My Sicily Experience.