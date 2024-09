Il progetto Data-Highway al centro dell’evento I-Cities 2024

Kermesse

Fino al 20 settembre la conferenza offrirà una panoramica sulle tecnologie ICT che negli ultimi dieci anni hanno rivoluzionato il settore tecnologico e il modo in cui viviamo e lavoriamo

“Data-Highway” in primo piano all’evento “I-Cities 2024”. Il progetto protagonista della kermesse che si terrà da oggi e fino al 20 settembre e che vedrà esperti e professionisti del settore delle smart cities e delle tecnologie ICT discutere delle sfide e delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Una piattaforma ideale con il keynote del rappresentante del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia- Sebastiano Di Stefano-dal titolo “Introduzione al cambiamento nell’innovazione tecnologica”.

Una conferenza che offrirà una panoramica sulle tecnologie ICT che negli ultimi dieci anni hanno rivoluzionato il settore tecnologico e il modo in cui viviamo e lavoriamo. “Esploreremo l’evoluzione e l’integrazione di tecnologie come l’intelligenza artificiale, il cloud computing, i big data, l’Internet delle Cose (IoT) e la blockchain spiegando come questi sistemi stiano trasformando il settore del turismo e della cultura in Sicilia attraverso il progetto Data-Highway- spiega Di Stefano- “Creazione di una piattaforma di Linked Open Data per la realizzazione di applicazioni innovative per il turismo e la promozione culturale “, finanziato dal Programma Operativo Complementare (POC Sicilia) 2014-2020 – Azione 1.1.1 “Investimenti qualificati per lo sviluppo e il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione”. Il progetto inoltre mira a promuovere l’innovazione nel settore turistico e culturale tramite l’utilizzo di dati aperti e tecnologie avanzate, creando nuove opportunità di crescita, servizi e sviluppo per la regione. Nel corso della mattinata, durante la sessione “e-Culture & e-Tourism II”, Giuseppe Tropea presenterà invece il paper “Data-Highway: a Linked Open Data Platform for E-Tourism in Sicily”.

Non solo, per la tre giorni di kermesse, sarà presente uno stand espositivo dedicato al progetto, dove si alterneranno rappresentanti di tutti i partecipanti a questa iniziativa, fornendo informazioni sulle soluzioni adottate.

Per ulteriori dettagli sul progetto e sulle sue applicazioni pratiche, è possibile visitare il sito web ufficiale: www.datahighway.it

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA