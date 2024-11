Il progetto Data-Highway al centro di applicazioni innovative per il turismo e la promozione culturale

Digitale

Data Highway: opportunità di partecipazione e finanziamento per nuove proposte finalizzate alla valorizzazione digitale turistica e culturale della Sicilia aperto a PMI, startup, spin off, enti di ricerca e pubbliche amministrazioni.

Il progetto Data-Highway – Creazione di una piattaforma di “Linked Open Data” per la realizzazione di applicazioni innovative per il turismo e la promozione culturale -finanziato dal Programma Operativo Complementare (POC Sicilia) 2014-2020 –Azione 1.1.1 “Investimenti qualificati per lo sviluppo e il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione” –, apre un bando rivolto a PMI, startup, spin off, enti di ricerca e pubbliche amministrazioni per proporre casi d’uso innovativi nella filiera del turismo e dei beni culturali.

“L’obiettivo è quello di creare un’infrastruttura regionale di Linked Open Data FAIR e interoperabile, il progetto punta a sviluppare soluzioni innovative a rendere il patrimonio siciliano accessibile e fruibile in modo sostenibile, valorizzando le competenze locali e incrementando la competitività economica. I partner del progetto, che forniscono supporto tecnico e strumentale, garantiranno la rapida implementazione delle soluzioni selezionate” sottolinea il keynote del rappresentante del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia Sebastiano Di Stefano. “Parliamo di un progetto che punta a produrre valore nella filiera del Turismo e dei Beni Culturali in Sicilia in modo tangibile e sostenibile grazie all’uso degli Open Data, contribuendo all’aumento della competitività delle imprese coinvolgendole nel processo di creazione e uso della conoscenza. Lo scopo tecnologico del progetto è quello di sviluppare, validare, dimostrare in ambito industriale e promuovere il pilota di un’infrastruttura permanente a scala regionale per la creazione, l’accesso, la condivisione ed il riuso di Open Data FAIR, cioè trovabili, accessibili, interoperabili e riusabili, e a “5 stelle”, cioè arricchiti semanticamente in ossequio al paradigma dei Linked Data e “federati” con altri Linked Open Data già disponibili nel resto del nostro Paese e a livello Europeo”.

Il bando offre un finanziamento di 20.000 euro per ogni proposta selezionata. Gli “use case” devono inquadrarsi nei temi della Strategia d’Innovazione S3 Sicilia e includere una fase di dimostrazione su larga scala, coinvolgendo la Pubblica Amministrazione e gli enti locali per un impatto concreto e misurabile. I progetti possono essere presentati in due finestre temporali, entro l’11 novembre o il 5 dicembre 2024. Ogni proposta dovrà dimostrare la sua rilevanza industriale e la possibilità di un’applicazione su larga scala, con la prospettiva di elevare la competitività della regione attraverso l’uso degli Open Data.

“Data Highway- conclude DI Stefano- rappresenta una grande sfida di data-intensive science: l’obiettivo è dimostrare che gli Open Data possono generare valore per le imprese regionali, contribuendo alla crescita economica della Sicilia”.

