Il rilancio dell’ospedale di Giarre, Primavera: “Il Consiglio deve assumere una posizione forte”

Nel Catanese

Il deputato regionale e consigliere comunale ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria e urgente per discutere del futuro del nosocomio

Il Consiglio comunale di Giarre è chiamato ad assumere una posizione forte a tutela dell’Ospedale cittadino. Santo Primavera nella sua duplice veste di deputato regionale e consigliere comunale ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria e urgente per discutere del futuro del nosocomio, invitando tutti gli attori sociali e le associazioni di categoria.

Secondo Primavera l’obiettivo primario è informare la cittadinanza di Giarre e del comprensorio sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell’Ospedale. I cittadini non chiedono solo la salvaguardia dell’attuale struttura, che non è in discussione, ma anche il potenziamento dei servizi e delle prestazioni d’urgenza, in linea con quanto previsto dagli atti aziendali.

“L’Ospedale Sant’Isidoro di Giarre è un punto di riferimento fondamentale per la comunità, come dimostrano i numerosi accessi giornalieri. Il Consiglio comunale, in quanto organo del Comune capofila del distretto, deve esprimere una chiara volontà politica, impegnandosi in azioni programmatiche e politiche concrete per tutelare il diritto alla salute dei cittadini.

Il Comune di Giarre potrebbe fare la sua parte investendo sulla viabilità al servizio della struttura, valorizzandone la posizione strategica a ridosso dell’autostrada. Proprio per questa ubicazione, il presidio di via Forlanini è il primo centro di emergenza per i Comuni della fascia ionica.

Secondo Primavera “la seduta del Consiglio comunale rappresenta un’occasione importante per unire le forze e difendere un presidio sanitario essenziale per il territorio. Un tema già da qualche settimana al centro dell’attenzione politica anche a seguito della conferenza dei sindaci già svolta e alla quale ho preso parte insieme al vice presidente del Consiglio, Raffaele Musumeci. Con Raffaele abbiamo chiesto in quella sede che pure il parlamento cittadino si esprimesse con un ordine del giorno. Tale passaggio è stato da noi auspicato pure per gli altri Consigli dei Comuni del distretto”.