Il rispetto fa la differenza alla “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo

Comunicati Stampa

“Il Rispetto fa la Differenza”. Eccome. Lo sanno bene al circolo didattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo, dove la violenza di genere rappresenta una tematica estremamente importante. Una piaga odiosa che può essere affrontata efficacemente solo costruendo una profonda sinergia tra scuole, associazioni, forze dell’ordine, istituzioni e l’intero tessuto sano della società. “Parliamo di un tema che abbiamo affrontato più volte in passato attraverso una serie di incontri, congressi e conferenze- spiega la Dirigente Scolastica Circolo Didattico “Teresa di Calcutta” Benedetta Liotta- la nostra idea di scuola è quella di una istituzione il cui compito vada oltre le quattro pareti di una classe. Per questo abbiamo sviluppato dei laboratori dove i nostri ragazzi possano diventare cittadini attivi e consapevoli del mondo che li circonda. Privilegiare l’aggregazione degli studenti, con progetti fondamentali per la loro crescita, in cui si evidenzia il compito che il nostro istituto svolge quotidianamente per educare alla gentilezza, alla condivisione, all’amore, alla felicità e alla “non-violenza”, attraverso i linguaggi universali dell’Arte, anche interpretati con un gusto contemporaneo, dimostra il video “Il filo rosso della vita”, che ha partecipato al concorso “Piccoli registi cercasi per la Legalità”, ottenendo la menzione speciale”. “Con i laboratori dì Storytelling, Arte, grafica ed editoria, Teatro – coordinati dagli esperti Damiano Scala, Ljubiza Mezzatesta, Grazia Calanna, Francesca Mirone e dalle professioniste dell’Associazione Aurea Caritate – “Il Rispetto fa la Differenza “ è stata l’occasione per trattare tematiche legate alla legalità, al rispetto della figura femminile e all’educazione, attraverso la vita delle sante e delle regine siciliane, in cui la narrativa e l’esposizione artistica, si sono rivelati funzionali alla trattazione della tematica della violenza di genere, per consegnare degli strumenti di decodifica dei comportamenti eterolesivi della dignità umana” commentano la Presidente Anthea Di Benedetto e la Psicologa Dott.ssa Carmen Virzì. “Abbiamo creduto molto nel progetto di cui alla Circolare “Arte di ogni genere”- Interventi per la promozione della legalità, del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze- sottolinea la prof.ssa Rosanna Cristaldi, vice preside e referente del progetto – in una comunità come la nostra ogni azione che compiamo avrà delle conseguenze sull’intera collettività. E ’fondamentale, quindi, sensibilizzare i giovani per porre le basi di una società più libera dove i rapporti siano improntati sui diritti, sul rispetto reciproco e sulla pace”. I laboratori del progetto “Il Rispetto fa la differenza”, che hanno integrato la ricca offerta formativa messa in campo dal Circolo Didattico Teresa di Calcutta anche nel periodo dopo la fine delle lezioni, grazie anche ai laboratori di Agenda Sud, si sono conclusi proprio oggi con un evento-esposizione dei numerosi prodotti realizzati dagli alunni, grazie alla guida competente degli esperti, che ha visti protagonisti anche le famiglie in un momento di gioiosa condivisione.

Luogo: TREMESTIERI ETNEO, CATANIA, SICILIA