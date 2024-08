“Il senso della misura”, domenica 11 agosto, nell’ambito di “Teatro in Corte” ad Aci Bonaccorsi, appuntamento con Mario Incudine in tour con il suo ultimo album

Comunicati Stampa

Un appuntamento in musica con il cantautore Mario Incudine nell’ambito della rassegna Teatro in Corte. L’artista siciliano, dopo aver lanciato (il 2 agosto) il suo sesto album solista dal titolo Il senso della misura, è ora in tour con i brani del progetto e sarà protagonista del nuovo appuntamento alla Corte di Palazzo Recupero Cutore ad Aci Bonaccorsi, domenica 11 agosto, alle ore 21 nell’ambito della rassegna organizzata dall’Associazione Città Teatro. Accompagnato dai musicisti Antonio Vasta, Manfredi Tumminello, Pino Ricosta e Francesco Bongiorno, Mario Incudine eseguirà i nuovi brani di questo nuovo album che rappresenta una fase di riflessione e consapevolezza nella vita dell’artista, una sorta di “età di mezzo” in cui si cerca un equilibrio tra la vivacità giovanile e la saggezza della maturità.

Nel nuovo progetto “Il senso della misura”, Incudine esplora l’amore in tutte le sue sfaccettature: per una donna, per la vita, per i figli e per la propria terra natale. Questo album, definito rivoluzionario e al contempo profondamente radicato nelle tradizioni, si caratterizza per un linguaggio nuovo che non tradisce le origini dell’artista. Mario Incudine, come un moderno Giovanni Verga, celebra la Sicilia con una voce potente e accessibile, che risuona a livello nazionale attraverso un’esperienza emozionante, con una scenografia ricca e coinvolgente.

«C’è un’età di mezzo che è l’età della misura – dice l’artista – . Fluttua, ancora febbrile, tra l’eccitazione della giovinezza e la saggezza della maturità. Sta lì, in cerca d’una stabilità eternamente ricercata e sempre respinta. E gioca, inesausta, tra il bisogno di amare e il desiderio di essere amati. È l’età della consapevolezza, l’età in cui i pezzi della scacchiera si rimettono al posto ridisegnando un nuovo scenario di gioco, diverso, forse più complicato o forse semplicemente più bello».

La rassegna Teatro in Corte continua, sabato 17 agosto con Oltre Oceano di Costanza Diquattro con Lidia Schillaci; domenica 25 agosto con La Giara di Luigi Pirandello con Tuccio Musumeci, regia di Giuseppe Dipasquale; sabato 31 agosto Vissi d’arte, vissi d’amore, un viaggio tra parola e musica nel mondo di Giacomo Puccini con Marianna Cappellani, Bruno Torrisi, Ninni Spina.

Info 095530153 – 334 5683715

Prezzo biglietto 15 euro

Prevendita attiva circuito Box Office Sicilia