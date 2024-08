Il Sicilia Classica Festival debutta a Taormina in Madama Butterfly, protagonista Renata Vari. Il 17 agosto in scena la Carmen di Bizet con Karina Demurova

Comunicati Stampa

Nuovo titolo operistico per la squadra del Sicilia Classica Festival, che per la prima volta debutterà l’Opera in tre atti di Puccini, Madama Butterfly, domenica 18 agosto nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina.

“Madama Butterfly è ancora un’Opera di un’attualità disarmante – dichiara il regista Chris Catena, che ha già portato in scena la sua interpretazione registica negli USA e in altre città del mondo- ci dà la possibilità di porre all’attenzione temi ancora oggi drammatici quali il turismo sessuale e lo sfruttamento dei minori, il divario a volte incommensurabile tra culture diverse. Ho volutamente modernizzato alcuni passaggi, rendendoli ancora più vicini alla nostra realtà, con un finale meno cruento e più poetico di quello classico”.

Ad interpretare la protagonista il soprano Renata Vari, già avvezza al ruolo di Madama Butterfly, mentre il ruolo di Pinkerton sarà del tenore David Banos, Direttore della Catania Philarmonic Orchestra il M° Francesco Di Mauro, Coro Lirico Mediterraneo.

“Aggiungere ogni anno un titolo nuovo al nostro repertorio- commenta il Direttore artistico Nuccio Anselmo- arricchisce il nostro progetto culturale, che poggia da sempre le basi sulla diffusione della cultura dell’Opera ad un pubblico sempre più ampio e variegato”.

Per l’occasione sarà anche allestita una nuova scenografia realizzata da La Bottega Fantastica.

Già rodata dal Sicilia Classica Festival, invece, l’Opera Carmen di Bizet, che l’anno scorso ha riscosso grande successo di pubblico e critica, e che quest’anno sarà in scena sabato 17 agosto al Teatro Antico di Taormina. Protagonista sempre la giovane spagnola, mezzosoprano, Karina Demurova, affiancata dal tenore Armaz Darashvili, nel ruolo di Don José, e dal baritono Armando Pina in Escamillo. Nuovo alla regia del Sicilia Classica Festival, il romeno Antoniu Zamfir, che ha già lavorato come regista teatrale in Italia e che è alla sua seconda volta a Taormina, Direttrice d’Orchestra Alessandra Pipitone, Catania Philarmonic Orchestra, Coro Lirico Mediterraneo, con la partecipazione del Piccolo Coro Città di Taormina diretto dal Maestro Ivan Lo Giudice.

“Mettere in scena l’Opera al Teatro Antico di Taormina- commenta Zamfir, che anche Sovrintendente dell’Opera Romana Cracovia- è davvero un privilegio: questo teatro è già di per sé un allestimento eccezionale per ogni spettacolo. La mia sarà una Carmen classica- anticipa- con alcuni tocchi moderni, affinché il pubblico possa interpretarla anche nell’attualità, nella società odierna. In particolare, stiamo facendo un bel lavoro con i cantanti, che voglio mettano anche un po’ della loro personalità nel personaggio che interpretano”.

“Come sempre abbiamo un cast variegato anche dal punto di vista interculturale- conclude Francesco Ciprì, Presidente del Sicilia Classica Festival- con artisti che provengono davvero da ogni luogo del mondo, accomunati però da un grande talento e da un grande amore per l’Opera”.

Altri due appuntamenti targati Sicilia Classica Festival sono in calendario al Teatro Antico di Taormina: il 13 settembre, lo spettacolo Queen Opera Legend, concerto omaggio al duo Freddie Mercury e soprano Montserrat Caballè, con il soprano di calibro internazionale Desirée Rancatore e il rocker Johan Boding, Catania Philarmonic Orchestra e Coro Lirico Mediterraneo, Direttore Roberto Molinelli; il prossimo 15 settembre appuntamento con l’Opera lirica La Traviata di Giuseppe Verdi, con l’ormai assodata regia di Lorenzo Lenzi (lo spettacolo in questione è stato apprezzato in diversi teatri d’Italia l’inverno e la primavera scorsi, ndr), il soprano Claudia Urru in Violetta Valery, il tenore Francesco Castoro in Alfredo Germont e il baritono Giovanni Palminteri in Giorgio Germont, tutti artisti di calibro internazionale, Direttore d’Orchestra Francesco Di Mauro.

L’inizio degli eventi è previsto alle ore 21

Biglietti disponibili su VIVATICKET.COM e tutti i punti vendita VIVATICKET, prenotazioni anche al 339- 5299932. È possibile acquistarli anche presso il Palazzo dei Congressi di Taormina, in via del Teatro Greco 1.

Pagina Facebook Sicilia Classica Festival: https://www.facebook.com/siciliaclassicafestival

Cast CARMEN di Georges Bizet

Carmen, Karina Demurova

Don Josè, Armaz Darashvili

Escamillo, Armando Pina

Morales, Giovanni Palminteri

Zuniga, Angelo Sapienza

Micaela, Claudia Urru

Mercedes, Gabriella Aleo

Frasquita, Federica Foresta

Dancairo, Francesco Ciprì

Remendado Antonino Spataro

Catania Philarmonic Orchestra

Coro Lirico Mediterraneo

Piccolo Coro Città di Taormina

Direttrice d’Orchestra Alessandra Pipitone

Regia Antonio Zamfir

Coreografie Stefania Cotroneo

Maestro del Coro Alistair Sorley

Maestro del Coro di voci bianche Ivan Lo Giudice

Direttore di Produzione, Vincenzo Cusumano

Costumi Fabrizio Buttiglieri

Direttrice di Palcoscenico Clementina Cecere

Trucco e parrucco Alfredo Danese

Direttore Artistico, Nuccio Anselmo

Cast Madama Butterfly di Giacomo Puccini

Madama Butterfly (Cio-Cio San), Renata Vari

B.F. Pinkerton, David Banos

Suzuki, Gabriella Aleo

Sharpless, Giovanni Palminteri

Goro, Francesco Ciprì

Lo zio Bonzo Angelo Sapienza

Il Principe Yamadori Christian Magrì

Kate Pinkerton, Maria Mellace

Commissario Imperiale, Francesco Di Prima

L’ufficiale del registro, Emilio Strazzeri

La madre di Cio- Cio- San, Elisa Moschella

La zia, Romilda Mangraviti

La cugina, Martina Bianculli

Lo zio Yakusidé, Francesco Di Prima

Catania Philarmonic Orchesra

Coro Lirico Mediterraneo

Direttore, Francesco Di Mauro

Regia, Chris Catena

Coreografie Stefania Cotroneo

Maestro del coro, Alistair Sorley

Direttore di Produzione, Vincenzo Cusumano

Costumi Fabrizio Buttiglieri

Direttrice di Palcoscenico, Clementina Cecere

Direttore artistico, Nuccio Anselmo

Cast La Traviata di Giuseppe Verdi

Violetta Valery, Claudia Urru

Flora Bervoix, Gabriella Aleo

Annina, Maria Mellace

Alfredo Germont, Francesco Castoro

Giorgio Germont, Giovanni Palminteri

Gastone, Visconte di Letorières, Francesco Ciprì

Barone Douphol, Francesco Cascione

Marchese d’Obigny, Gianluca Failla

Dottor Grenvil, Angelo Sapienza

Giuseppe servo di Violetta, Christian Magrì

Commissario, Francesco Di Prima

Domestico di Flora, Emilio Strazzeri

Catania Philarmonic Orchestra

Coro Lirico Mediterraneo

Direttore Francesco Di Mauro

Regia Lorenzo Lenzi

Coreografie Stefania Cotroneo

Maestro del Coro, Alistair Sorley

Direttore di Produzione, Vincenzo Cusumano

Costumi, Fabrizio Buttiglieri

Direttrice di Palcoscenico, Clementina Cecere

Direttore artistico, Nuccio Anselmo