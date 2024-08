Il Sicily Food Festival attira migliaia di visitatori a Campofelice di Roccella con tre giorni da record

Gusto e sapori

Palco d'eccezione per le eccellenze del territorio

Il Sicily Food Festival per tre giorni ha accompagnato Campofelice di Roccella in un viaggio sensoriale del gusto e dei sapori, attirando migliaia di visitatori locali e turisti provenienti da tutto il mondo. La kermesse enogastronomica, promosso dalla Sicily Event di Davide Merlino, una delle manifestazioni più importanti della stagione, ha messo in luce il meglio della tradizione culinaria siciliana e offrendo un palco d’eccezione per le eccellenze del territorio.

Un Festival che rende onore alla Sicilia

Durante i tre giorni del festival, il centro storico di Campofelice di Roccella è stato animato da un afflusso continuo di visitatori, attratti dalla vasta offerta di prodotti tipici locali. Tra gli espositori si sono distinti alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama gastronomico italiano, che hanno offerto al pubblico una selezione di prelibatezze uniche e di alta qualità.

Eccellenze in mostra: dal Suino dei Nebrodi ai Nachos venezuelani

Il festival ha visto la partecipazione di produttori provenienti da tutta la Sicilia, che hanno portato in scena il meglio delle loro creazioni. Tra questi, il coppo di pesce fritto e il panino con la “meusa” ha conquistato i palati più esigenti, mentre il particolare WaffleBubble ha aggiunto un tocco dolce e innovativo all’offerta culinaria. Gli amanti dei sapori tradizionali hanno potuto apprezzare le stigghiole, pane e panelle, arancine e il pregiato tartufo nero. A rappresentare il carattere internazionale dell’evento, i nachos venezuelani de El Racherito e poi direttamente da Ferrara il Re della griglia Luca Bini, campione regionale WBQA (World Barbecue Association) per dell’Emilia Rogmana, che hanno portato un mix di culture culinarie che hanno incantato il pubblico.

Dietro ogni prodotto c’è una storia fatta di passione come quella di Fabio Conticello di Antica Focacceria San Francesco, che quest’anno celebra 190 anni di storia, impegno, ricerca della qualità e tradizioni che si tramandano da generazioni. E poi ancora Giuseppe Oriti del Vecchio Carro, nuovo “Top Italian Food”, il suo suino nero dei Nebrodi è tra i migliori prodotti artigianali d’Italia recensiti nella guida 2024. Un riconoscimento che arriva dopo aver conquistato nel 2023 le Tre fette nella guida Salumi del Gambero Rosso e il titolo di “miglior salume di suino nero d’Italia”.

“Il Sicily Food Festiva ha dimostrato ancora una volta di essere un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del buon cibo e della cultura siciliana. – ha affermato Davide Merlino-. La risposta del pubblico è stata straordinaria. Campofelice, la mia città natale, per me era una sfida che abbiamo vinto pienamente, del resto questo festival non è solo una vetrina per i prodotti siciliani, ma anche un’occasione per celebrare la nostra cultura e tradizioni. Siamo già al lavoro per altri progetti”.

Il sindaco di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio, ha sottolineato l’importanza del festival per la promozione del territorio: “Il Sicily Food Festival è un’occasione unica per valorizzare la nostra comunità e le sue tradizioni. L’afflusso di turisti e l’interesse suscitato a livello internazionale confermano il ruolo centrale di Campofelice di Roccella nel panorama enogastronomico siciliano e non solo”.

SudGusto, media partner del Sicily Food Festival, in questi giorni ha arricchito la manifestazione con dirette live che hanno catturato l’atmosfera vibrante di un evento, ormai punto di riferimento nel panorama gastronomico dell’isola e che ha saputo celebrare al meglio le eccellenze culinarie siciliane.