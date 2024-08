Il sindacato USB interviene sulla grave aggressione ad un infermiere del Pronto soccorso generale del policlinico di Messina

Comunicati Stampa

Il Policlinico G. Martino di Messina sempre più alla deriva. Il sindacato USB interviene sulla vicenda dell’ ‘ aggressione a un infermiere del Pronto soccorso generale del nosocomio.

Il sindacato USB è vicino e solidale e denuncia il grave fatto avvenuto ai danni di un infermiere dell ‘ Azienda G. Martino di Messina, aggredito e costretto alle cure dai parenti di un paziente al PSG . La situazione lavorativa continua Rosa Lisitano del coordinamento nazionale sanità USB è sempre più grave all interno dell ‘ Azienda, ma la Direzione Generale non sembra o non vuole rendersene conto. Chi dovrebbe tutelare mette invece a rischio giornalmente gli operatori di questa Azienda. Non c è sicurezza all ‘ interno delle Unità, continua la Lisitano, e il nostro sindacato lo ha più volte denunciato ed è tutto agli atti. I lavoratori poi , sono stressati da continui ordini di servizio e turni massacranti, demansionati e con sopranummeri di ricoveri nonostante la cronica carenza di personale e il periodo di ferie . La dirigenza continua a dire che è tutto sotto controllo cercando di ignorare e di fare ignorare all’ opinione pubblica, l ‘ evidenza di una cattiva qualità assistenziale e non certo per colpa degli operatori che vengono usati come pedine e che sono allo stremo, non degna di un’ Azienda come la G. Martino, o almeno di come lo era..un punto d’ eccellenza e di riferimento .Gli sbagli e le decisioni che si continuano a prendere nel cercare di coprire buchi e carenze, da questa dirigenza, senza tenere in considerazione sicurezza , responsabilita’ e qualità , continua la Lisitano , ma mettendo come prerogativa e al centro solo il mero profitto, porterà a delle conseguenze che l ‘ USB come sindacato ha da tempo denunciato e per cui è pronto a prendere tutte le iniziative a tutela di tutti gli operatori di questa grande Azienda.