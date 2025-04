Il Sindaco di Lercara Friddi si candida nella lista della Democrazia Cristiana per un seggio in piazza Comitini

Politica

"Mi candido - dice Luciano Marino - per rappresentare un territorio"

Il Sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, ha deciso di candidarsi nella lista della Democrazia Cristiana in questa tornata elettorale, che vede impegnati solo consiglieri comunali e Sindaci, essendo questa un’elezione di secondo livello.

“Avrei preferito una competizione aperta e pienamente democratica, in cui ogni cittadino della provincia potesse partecipare al voto. Invece, ci troviamo, in ossequio alla legge Delrio, a dover affrontare una competizione a cui sono ammessi solo consiglieri comunali e Sindaci. Mi candido – continua Marino – per rappresentare un territorio. Per questo motivo, invito i colleghi Sindaci e i Consiglieri del nostro distretto a superare le mere logiche partitiche e a sostenere la mia candidatura per meglio rappresentare le nostre comunità.

Desidero ringraziare il mio Partito, la Democrazia Cristiana, per avermi incluso nella lista e per il sostegno che sto ricevendo da molti amministratori. Vogliamo andare avanti e continuare il percorso iniziato nel 2018 con l’unico obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle nostre comunità.” – conclude il Sindaco.