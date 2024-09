Spettacoli

Il Teatro Al Convento riparte dalla comicità con lo spettacolo “Donne Du Du Due”: Mary Cipolla e Alex Elton in scena dal 5 ottobre

“Ricominciamo dalla risata- dichiara il Direttore artistico del teatro, Orazio Bottiglieri- in un luogo che riteniamo un teatro di serie U, ovvero di serie utile a far ridere, sorridere e far riflettere il pubblico"

Di Press Service | 27 Settembre 2024