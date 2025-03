Il valore pubblico per la protezione dell’ambiente, Savarino: «Arpa Sicilia sarà un riferimento nazionale»

Regione

L’assessorato regionale al Territorio e Ambiente punta sui temi del green, del digitale e sulle start up. Lo ha detto l’assessore regionale Giusi Savarino durante il corso di formazione Il PIAO: la programmazione integrata per la creazione di Valore Pubblico, organizzato da AssoArpa sotto la guida di Enrico Deidda Gagliardo, professore dell’Università di Ferrara, ospitato da Arpa Sicilia con il contributo scientifico del CERVAP (Centro di Ricerca sul Valore Pubblico), che si è tenuto ieri e oggi all’Ars a Palermo e a cui hanno partecipato tutte le agenzie Arpa regionali accolte dal direttore generale di Arpa Sicilia Vincenzo Infantino.

“La Regione Siciliana e il governo Schifani stanno puntando molto su Arpa Sicilia – ha sottolineato l’assessore Savarino -: abbiamo canalizzato investimenti con fondi extra-regionali, alcuni già stanziati e altri che andranno in gara a breve. Arpa Sicilia diventerà un riferimento importante a livello nazionale. La nostra mission è quella di diventare innovativi sul tema del green, su quello del digitale, sulle start up che in Sicilia partiranno e porteranno nuovo sviluppo, ma anche ricerca sui temi ambientali”.

Focus del corso le metodologie e gli strumenti di pianificazione degli obiettivi e degli indicatori di valore pubblico. Durante le due giornate i rappresentanti delle Arpa hanno lavorato all’individuazione degli indicatori di valore pubblico per tutte le agenzie ambientali, un passaggio chiave per rafforzare l’efficacia e la trasparenza della pianificazione strategica all’interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, SNPA.

Il valore pubblico rappresenta infatti il beneficio collettivo generato dalle istituzioni pubbliche attraverso l’attuazione di politiche, programmi e servizi che rispondano ai bisogni della comunità. L’innovation LAB di Palermo ha rafforzato la consapevolezza dei vertici delle agenzie di una visione strategica e comune per rafforzare il ruolo delle Arpa nella tutela ambientale e nella promozione di un sistema di governance più sostenibile ed efficiente.