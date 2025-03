Incontro Asec Trade con il consiglio del III Municipio di Catania

Territorio

Un dialogo costruttivo e propositivo per conoscere tutte le iniziative della partecipata etnea

Nuove programmazioni e progetti di sviluppo futuri. Questi sono solo alcuni degli argomenti trattati dal Presidente di Asec Trade Avv. Maria Pagano, insieme al CdA dell’azienda composto dal consigliere Ingegnere Giovanni Marletta e dal consigliere Dott Paolo Ferrara, nel corso dell’incontro con il consiglio del III municipio di Catania presieduto dal vice presidente Gianfranco Riolo.

Un dialogo costruttivo e propositivo per conoscere tutte le iniziative della partecipata etnea. "Appena insediati – afferma il Presidente Avv. Maria Pagano – abbiamo dovuto affrontare la questione legata all'esplosione della palazzina nei pressi di via Galermo. Da qui abbiamo messo immediatamente in campo iniziative a beneficio degli utenti come la sospensione, da parte della stessa Asec Trade, della fatturazione relativa ai consumi del bimestre Gennaio/Febbraio per circa tremila punti di riconsegna colpiti dall'evento, che saranno contabilizzati successivamente, nel mese di maggio, insieme con il successivo bimestre, calcolando però solo i consumi effettivi e non quelli stimati, così da escludere ogni onere per l'intero periodo di sospensione".

Da qui l’appuntamento a Vulcania, volto a proseguire nella comunicazione con il territorio etneo, che ha visto toccare argomenti come le energie rinnovabili, il fotovoltaico nelle scuole e il potenziamento delle partnership con le pubbliche istituzioni.

“La nostra azienda è una partecipata dalle grandi prospettive di sviluppo che deve muoversi all’interno di un mercato caratterizzato da forti competitor – sottolinea il consigliere Ingegnere Giovanni Marletta – i municipi di Catania da sempre rappresentano il front office che rispondono alle richieste variegate di migliaia di catanesi e noi vogliamo dialogare con ogni singolo consiglio per accrescere il nostro brand e realizzare, al loro interno, uno sportello pubblicitario”.

“Sin dal primo momento del nostro insediamento – fa eco il consigliere Dott. Paolo Ferrara – abbiamo voluto sviluppare una politica aziendale che fosse quanto più possibile vicina alla gente. Per queste ragioni, cominciando da “Borgo-Sanzio”, nelle prossime settimane ascolteremo con attenzione le esigenze della cittadinanza attraverso le parole dei consiglieri dei sei municipi etnei”.

Segnali ben precisi in un territorio, come quello del III municipio, che possiede grandi potenzialità. “Uno dei principali compiti delle circoscrizioni è informare- afferma presidente di “Borgo-Sanzio” Maria Spampinato- tematiche importanti, legate al mercato di luce e gas, oggi meritano risposte adeguate. L’incontro di oggi con “Asec Trade” è fondamentale e rappresenta un’ulteriore tappa, all’interno di un percorso volto a creare un dialogo continuo e duraturo, con le varie figure istituzionali di Catania”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA