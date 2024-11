Incontro presentazione Avviso “Formare per Assumere”

Comunicati Stampa

Presentazione dell’Avviso “Formare per Assumere”, che si terrà il 13 novembre a partire dalle ore 9:30 presso la Sala Terrasi della Camera di Commercio – Via Emerico Amari, 11 – Palermo organizzato dall’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) della Regione Siciliana.

L’Avviso sviluppa la complessa correlazione tra tessuto delle imprese e sistema della formazione professionale, ponendo al centro delle attività formative le imprese operanti nel territorio siciliano. Scopo dell’Avviso, infatti, è quello di dotare le imprese di figure professionali qualificate, attraverso una formazione finalizzata all’acquisizione di specifiche competenze individuate sulla base delle esigenze delle imprese beneficiarie.

Con una dotazione finanziaria di 38 milioni di euro, l’iniziativa sostiene le aziende locali non solo nel formare nuove figure professionali, ma anche nel creare posti di lavoro stabili. Il programma ha l’obiettivo di coinvolgere almeno 3.100 persone, con un’attenzione particolare all’inclusione di donne, che costituiranno almeno il 40% dei partecipanti.

Le imprese partecipanti avranno un ruolo centrale nella selezione dei candidati per i percorsi di formazione e saranno invitate ad accogliere i tirocinanti per periodi extracurriculari. A ulteriore sostegno, è previsto un voucher per ogni assunzione a tempo indeterminato, con un contributo che può arrivare fino a 10.000 euro per l’inserimento di persone disabili, a conferma dell’impegno verso un’occupazione inclusiva.

L’iniziativa prevede diversi strumenti di sostegno per le imprese, che includono:

– Voucher di 3.000 euro per la copertura di corsi di formazione specialistici di 120 ore.

– Indennità di tirocinio fino a 500 euro al mese per un periodo di sei mesi, estendibile a 12 mesi per disabili.

– Un supporto per l’attivazione e il tutoraggio dei tirocini, con un contributo dedicato alla copertura dei costi delle Agenzie per il Lavoro (APL), incaricate di monitorare il percorso dei tirocinanti e redigere una relazione conclusiva.

Gli enti di formazione accreditati avranno il compito di sviluppare corsi mirati alle esigenze aziendali, mentre le APL, in collaborazione con i Centri per l’Impiego (CPI), coordineranno l’avvio dei tirocini extracurriculari.

Le imprese interessate potranno fare domanda tramite la piattaforma online dedicata, in modalità a sportello fino a esaurimento delle risorse. Il percorso di approvazione è rapido e prevede una tempistica di circa due mesi per la conferma del finanziamento. Le attività formative, che includono il tirocinio, dovranno essere completate entro 20 mesi, mentre il rimborso finale verrà erogato entro sei mesi dalla conclusione.

Data: 13 novembre 2024

Luogo: Sala Terrasi della Camera di Commercio, Via Emerico Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA