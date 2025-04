Insieme contro la violenza: Catania promuove una conferenza per il futuro delle nuove generazioni

Comunicati Stampa

CATANIA – 14 aprile 2025 – Si è svolta con grande successo la conferenza “Insieme contro la violenza: costruire un futuro di pari opportunità”, promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Catania, presso il Palazzo della Cultura. Un evento che ha visto il coinvolgimento di numerose istituzioni e realtà scolastiche, unite nel promuovere il rispetto, la prevenzione e la solidarietà tra i giovani.

L’evento è stato fortemente voluto e organizzato da Nourdine Scarabelli, Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Consulta, e da Andrea Perla, Segretario della Consulta Provinciale, con il supporto del Presidente della Consulta, Alessandro Rapisardi. Il dibattito ha rappresentato una significativa occasione di confronto tra studenti, istituzioni e cittadini, puntando i riflettori su un tema urgente e trasversale come la violenza, soprattutto quella che colpisce le nuove generazioni.

Apertura della conferenza

A introdurre i lavori è stato Nourdine Scarabelli, che ha evidenziato quanto sia fondamentale portare questi temi tra gli studenti, affinché possano essere ascoltati, coinvolti e resi protagonisti di un cambiamento culturale. Scarabelli ha sottolineato l’importanza di creare spazi di dialogo tra giovani e istituzioni per contrastare fenomeni di violenza e disuguaglianza.

Subito dopo è intervenuto il Segretario Andrea Perla, che ha rafforzato il messaggio iniziale, ricordando quanto sia importante il coinvolgimento diretto degli studenti nelle battaglie per la giustizia sociale e la parità. Ha ringraziato i presenti per il supporto, sottolineando che eventi come questo sono il frutto della collaborazione tra componenti della Consulta e interlocutori istituzionali disponibili e sensibili.

Saluti istituzionali

Tra i numerosi saluti istituzionali, ha aperto il 1° Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Catania, Dr. Salvatore Montemagno, in rappresentanza del Questore Giuseppe Bellassai, impossibilitato a intervenire. Montemagno ha parlato della necessità di cooperare tra istituzioni per proteggere i giovani e sensibilizzare la cittadinanza rispetto a fenomeni purtroppo sempre più diffusi.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi ha portato il saluto della giunta comunale, ribadendo la propria vicinanza alla Consulta Provinciale e il sostegno a ogni iniziativa volta a formare cittadini consapevoli.

È intervenuto anche l’Avv. Luigi Edoardo Ferlito, Vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania, portando i saluti del Presidente dell’Ordine e sottolineando l’importanza di affrontare con serietà e competenza il tema della violenza, specialmente quando coinvolge i minori.

Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, si è collegato in diretta per rivolgere un messaggio ai partecipanti, rimarcando l’importanza del lavoro di prevenzione e del dialogo con le nuove generazioni, anche attraverso momenti pubblici come quello promosso dalla Consulta.

Ha portato il proprio saluto anche il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, Alessandro Rapisardi, che ha evidenziato il valore di una partecipazione attiva da parte degli studenti nel costruire una cultura del rispetto, della legalità e della consapevolezza sociale.

Infine, è intervenuto anche Don Vincenzo Branchina, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Catania, che ha voluto manifestare la vicinanza della Chiesa catanese ai giovani, esprimendo l’auspicio che queste occasioni possano rafforzare il senso di comunità e di responsabilità condivisa.

I relatori

Tra i relatori, Viviana Lombardo, Assessore alle Pari Opportunità, ha offerto un intervento di grande sensibilità e spessore, sottolineando il ruolo fondamentale delle istituzioni nel costruire una società equa e attenta alla prevenzione della violenza. La sua partecipazione è stata ancora una volta testimonianza della costante disponibilità e vicinanza dell’Assessore alla Consulta Provinciale, che da sempre accompagna con attenzione e concretezza le attività promosse dagli studenti.

A seguire, Giovanna Zizo e Vera Squadrito, due madri di vittime di violenza, hanno commosso la platea condividendo le loro storie personali. Le loro testimonianze hanno toccato profondamente i presenti, trasformando il dolore in un messaggio di speranza e responsabilità collettiva.

A concludere la parte dei relatori, l’Avv. Denise Maria Caruso, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, ha offerto una riflessione lucida sul ruolo dell’avvocatura nella tutela dei diritti fondamentali e nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza.

Le scuole partecipanti

Hanno preso parte attiva alla conferenza gli studenti dell’IPSSEOA Karol Wojtyla di Catania, dell’I.I.S. “G. De Felice Giuffrida Olivetti”, dell’I.T. Archimede, dell’I.S.I.S. Duca degli Abruzzi e del Convitto Nazionale “Mario Cutelli”

Ringraziamenti

La Consulta Provinciale degli Studenti ringrazia sinceramente tutti coloro che hanno reso possibile questa conferenza: le istituzioni, i relatori, le scuole partecipanti e tutti i presenti. Il loro impegno e supporto sono stati fondamentali per il successo dell’evento e per la sensibilizzazione su temi così cruciali per il futuro delle nuove generazioni.

