Italian Surf Academy, a Catania il commento musicale surf al cinema vintage Anni 60 e 70

La musica degli spaghetti western, dei noir e dei crime b-movies, liberamente trattata da un trio di improvvisatori della scena downtown di New York. Questa è l’Italian Surf Academy, il trio guidato dal chitarrista Marco Cappelli, protagonista sabato 22 marzo, alle ore 22, sul palcoscenico di Zo Centro culture contemporanee di Catania. Italian Surf Academy è un tuffo nel vintage che porta avanti un’indagine sul suono legato al cinema vintage degli anni ‘60 e ‘70. Le colonne sonore di autori come Morricone, Bacalov, Trovajoli per film cult come “Per un pugno di dollari”, “Danger: Diabolik!”, “Django”, “Sesso Matto”, “Barbarella”, “Secret Agent” vengono rilette in chiave “surf” e reinterpretate dalle orecchie “malate” di uno straordinario ensemble di musicisti e improvvisatori. Con Cappelli suonano, infatti, gli americani Damon Banks al basso e Dave Miller alla batteria. Nello spezzone siciliano del tour, la band si avvale dell’improvvisazione visual di

Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Altro

22/03/2025

22/03/2025

22:00

Italian Surf Academy Marco Cappelli

11.50

Info:

