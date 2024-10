ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta “LA BELLEZZA DEL LAVORO” La formazione tecnica e tecnologica in Sicilia: un bisogno urgente!

Comunicati Stampa

Formare Tecnici Superiori altamente specializzati nel settore biomedicale e delle biotecnologie industriali e ambientali per rispondere al fabbisogno di competenze e occupazionale del sistema produttivo regionale e nazionale. È questo l’obiettivo dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta, nata cinque anni fa con la partecipazione strategica di Sicindustria tra i soci fondatori e che oggi rappresenta un polo di eccellenza per la formazione tecnica e tecnologica nell’Area della Chimica e delle Nuove tecnologie della vita in Sicilia.

“La Bellezza del Lavoro” è il titolo dell’evento che si terrà giovedì 3 ottobre alle ore 10.00 presso la Sala Marina del Marina Convention Center, Via Filippo Patti 30 – c/o Molo Trapezoidale a Palermo, in occasione del quale Istituzioni, Scuole e Imprese affronteranno il tema dell’urgenza che la nostra regione ha di formare e inserire nel mondo del lavoro giovani tecnici specializzati. L’incontro, moderato da Nino Amadore de Il Sole24 Ore, vede la partecipazione di grandi nomi della filiera industriale, dell’innovazione e della formazione. È prevista anche la partecipazione dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professione della Regione Siciliana, Mimmo Turano, dell’Assessore all’Innovazione Digitale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e del Presidente della Rete ITS ITALY, Guido Torrielli, che daranno i saluti assieme alla Presidente dell’ITS Academy Nuove tecnologie della Vita A. Volta, Maria Pia Pensabene. A seguire la tavola rotonda animata da Filippo Giglio, Laboratori C.A.D.A. di Menfi, azienda partner, Pietro Cum, CEO Elis, partner strategico, Francesco Pinelli, Dirigente Responsabile Servizio3 – Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica, Emanuele Insinna, Segretario Generale Fondazione Ri.MED nuovo socio fondatore dell’ITS Academy A. Volta, Katia Aurelia Tumbarello, Dirigente Scolastica I.I.S.S. A. Volta di Palermo, Sara Inguanta, Dirigente Scolastica I.I.S.S. E. Ascione di Palermo, Luigi Rizzolo, Presidente di Sicindustria. Le conclusioni saranno affidate a Riccardo Di Stefano, Presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria e Delegato all’Education.

L’evento si concluderà con la Cerimonia di consegna dei Diplomi agli studenti che nell’anno 2024 hanno conseguito la specializzazione in Tecnico Specialista Biomedicale e in Biotecnologo della qualità.

Le ITS Academy, nate in Italia nel 2009, sono Scuole di eccellenza post-diploma ad alta specializzazione tecnica e tecnologica, che operano nelle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del nostro Paese; nascono secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione pubblico-privata e coinvolgono direttamente università, enti di ricerca, istituti di istruzione secondaria, agenzia per il lavoro, organizzazioni di categoria e soprattutto le aziende del settore, che svolgono un ruolo da protagoniste. L’ITS Academy “Alessandro Volta” Nuove Tecnologie della vita, di cui Sicindustria è socio fondatore, è nello specifico l’unico Istituto Tecnologico Superiore (I.T.S.) in Sicilia che opera nell’Area della Chimica e delle Life Science.

Realizza percorsi di alta specializzazione tecnica e tecnologica biennali, rivolti ai diplomati, nel settore biomedicale e delle biotecnologie industriali e ambientali. I Corsi ITS sono finanziati sia con Fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che con Fondi pubblici nazionali e regionali. Sono previste anche borse di studio per i fuori sede, pendolari e iscritti con un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 24.335,11.

Durante il biennio di specializzazione, gli allievi sperimentano in aula e nei laboratori una metodologia didattica innovativa che si consolida in azienda, durante il tirocinio che li impegna per la metà del percorso. L’ITS Academy Nuove tecnologie della vita ha al proprio interno oltre 100 aziende del settore, che forniscono il 70% dei docenti. A conclusione del biennio, agli allievi dell’ITS Academy, in seguito ad un esame di Stato, viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore, titolo che corrisponde al V livello del “Quadro Europeo delle Qualifiche” e consente di chiedere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari per l’iscrizione ai Corsi di Laurea coerenti con la specializzazione conseguita. Oltre il 90% dei Diplomati trova un’occupazione a meno di un anno dal diploma.

La Presidente, Maria Pia Pensabene: “ per l’ITS Academy A. Volta il futuro è oggi: grazie alle importanti risorse arrivate col PNRR e destinate al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy, da qui a meno di un anno, nascerà nel cuore di Palermo la prima Culla tecnologica Biomed e Biotech 4.0 in cui le allieve e gli allievi dell’ITS potranno misurarsi con le tecnologie più avanzate e in laboratori che riprodurranno gli stessi ambienti in cui lavoreranno: una vera e propria sala operatoria, un laboratorio di terapia intensiva, diagnostica per immagini ed endoscopia digestiva, sterilizzazione, per la parte biomedicale; un laboratorio di tecniche e analisi microbiologiche, laboratorio di analisi strumentali, laboratorio di microscopia per la parte biotech; Lab E&E project work 4.0, Lab E&E controlli 4.0, Lab E&E 4.0 making elettronico, Lab E&E 4.0 Sensori e dati per l’area di Elettronica ed Elettrotecnica avanzata 4.0; Lab Informatica 4.0 per l’uso di software applicativi, Lab Grafica Vettoriale e Modellazione e Stampa 3D, Lab di realtà aumentata e realtà virtuale, per l’Area telemedicina, Prototipazione e Stampa 3D. Il potenziamento dei laboratori 4.0 è infatti strategico nella formazione dei nostri Super Tecnici sempre più contesi dalle aziende leader del settore”.

Sono aperte le iscrizioni sul portale www.itsvoltapalermo.it e potrà accedervi chi ha conseguito il diploma di scuola superiore quinquennale (per info chiamare lo 091 336866 o scrivere a info@itsvoltapalermo.it ).