“Jazz Club” una prima assoluta con un progetto inedito per la Rassegna Brass Extra Series

Un doppio appuntamento il 17 gennaio alle ore 21.30 e il 18 gennaio alle ore 19.00 al Real Teatro Santa Cecilia

Un viaggio musicale in parole, il racconto dedicato ai 50 anni del Brass Group del giornalista Mario Di Caro con la voce narrante dell’attore Corrado Fortuna quello proposto tra gli appuntamenti del Nuovo Anno con lo spettacolo “Jazz Club”, una prima assoluta per un progetto inedito per la rassegna “Brass extra Series”. Per l’occasione un doppio appuntamento il 17 gennaio alle ore 21.30 e il 18 gennaio alle ore 19.00 al Real Teatro Santa Cecilia.

C’era una volta uno scantinato fumoso che ospitò i miti del jazz e che allevò una generazione di appassionati. C’erano quattro amici che scommisero sul proprio sogno di creare una casa del jazz e un’orchestra stabile e c’erano tanti giovani, seduti per terra, ammassati, che scoprirono una nuova musica. Ma c’erano soprattutto le leggende che circondavano Chet Baker, Charles Mingus, Dexter Gordon, Enzo Randisi, e, tanti anni dopo, allo stadio, Miles Davis e Frank Sinatra.

“Jazz club” è il racconto di cinquant’anni di jazz che ripercorre la storia del Brass group a partire da quel febbraio del 1974, quando lo scantinato di via Duca Della Verdura 84 aprì le porte a una folla di giovani che faceva la fila per strada. Una storia di whisky e contrabbassi perduti, di pianisti licenziati, di trombettisti smarriti nelle campagne, di star americane dai cachet stellari e di ragazzini che scelsero il loro destino, quello di musicisti, durante un concerto. Un viaggio tra le memorie dei protagonisti e gli aneddoti dietro le quinte, molti dei quali divenuti leggende palermitane. Ma soprattutto è un viaggio in una colonna sonora che va da “My funny Valentine” a “My way”.

“Jazz club” è un racconto di Mario Di Caro, responsabile delle pagine di cultura e spettacoli di Repubblica Palermo, per musica e parole a cui danno voce e suono Corrado Fortuna, l’attore lanciato da Paolo Virzì con il film “My name is Tanino”, e la band composta da Carmen Avellone, voce, Salvatore Bonafede, pianoforte, Sergio Filosto, batteria, Lucy Garsia, voce, Vito Giordano, tromba e flicorno, Fabio Lannino, contrabbasso e produttore esecutivo, Orazio Maugeri, sax.

E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.