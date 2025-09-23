Joline Terranova, in anteprima il nuovo singolo “Connessioni Sospese”

Comunicati Stampa

Da venerdì 26 settembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “Connessioni Sospese”, il nuovo singolo di Joline Terranova già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 12 settembre.

“Connessioni sospese” è un brano dal sound pop moderno che racconta un amore giovanile costruito su un rapporto poco fisico e ampiamente virtuale, vissuto dietro lo schermo di un computer. Tratto da una storia vera, la canzone mette in evidenza quanto la digitalizzazione stia compromettendo anche le relazioni fisiche tra le persone.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Un brano tratto da una storia vera dal quale ho preso spunto e nel quale ho voluto sottolineare che siamo vivi e connessi con il mondo ma contemporaneamente abbiamo perso parte del contatto umano. Ci ritroviamo insomma intrappolati come una farfalla in una rete che è il web. Ovviamente nel videoclip ho voluto creare una differenza di suoni tra la musica di un disco in vinile suonata da un grammofono anni 50 e la musica pop di oggi”.

Il videoclip di “Connessioni sospese”, girato a Castellana Sicula, mette in scena il senso di smarrimento e ricerca che accompagna ogni distacco emotivo. Tra paesaggi naturali sospesi nel silenzio e atmosfere intime, la protagonista si muove come in una dimensione interiore, alla ricerca di un equilibrio fragile. Le riprese e il montaggio sono di Francesco Muratore e Joline Terranova, e la regia di Joline Terranova, Nico Bellone, Francesco Muratore e Ninni Arcuri.

Biografia

Maria Grazia Terranova in arte Joline Terranova deve la sua cultura pop agli ascolti che faceva fin da bambina. Quando è riuscita a creare la propria band, Joline ha ripescato la musica che l’ha formata da Battisti a Lennon senza disdegnare il beat dei complessi anni ’60/’70 non solo italiani, adeguandosi ai tempi con sonorità moderne, sposando anche le ballade acoustic version. Grazie a queste molteplici esperienze canore, oggi, Joline spazia dal pop al rock, al reggae, al soul fino alla disco, quindi, non resta altro che ascoltarla in uno dei suoi live dove rende al massimo grazie alle sue naturali doti vocali! Dopo anni di ascolti e interpretazioni Joline decide di comporre testi e musica, diventando anche cantautrice trattando temi intimistici che fanno parte del suo vissuto e in primis delle sue emozioni ma lascia con umiltà a voi ogni giudizio! L’eccellente formazione musicale di Joline si deve ai suoi studi accademici e all’accesso all’accademia “Area Sanremo”. Specializzata in musica impattante, annovera nel suo percorso artistico esperienze in studios che le hanno dato la possibilità di essere notata da importanti produttori, tra cui Piero Cassano dei Matia Bazar e convocata nelle sedi di alcune importanti etichette discografiche italiane, come la Sony Music e la Warner Music. Grazie al suo talento, Joline ha avuto l’occasione di fare provini per artisti italiani e direttori d’orchestra come Beppe Vessicchio, Fio Zanotti e Mauro Mengali (famoso cantante degli Oro) con cui ha collaborato insieme a Rory di Benedetto (autore/compositore di artisti come Marco Mengoni, Lorenzo Fragola, Anna Tatangelo ecc. E recentemente giudice alle sfide di Amici di Maria De Filippi e auditore XFactor) per la realizzazione di un brano inedito nell’anno 2013 classificatosi tra i 60 semifinalisti per Sanremo Giovani 2014. Joline ha partecipato a programmi televisivi importanti come The Voice Of Italy su Rai2 nell’anno 2013 (con Riccardo Cocciante, Raffaella Carrà, Piero Pelù e Noemi) e finalista in coppia con Fausto Leali al programma “I Raccomandati” su Rai1 condotto da Pupo nel 2011. Joline attualmente continua la sua gavetta esibendosi in pubblico e rigorosamente live. Da qualche anno è diventata autrice di testi e musica insieme ad Andrea Muratore e Francesco Muratore, anche arrangiatori e produttori esecutivi insieme alla stessa Joline del singolo pubblicato e già sulle principali piattaforme digitali (tra cui iTunes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify etc..). Attualmente in studio per nuove composizioni ispirate da accadimenti ed emozioni vissute in prima persona e non. Le sue nuove composizioni aprono le porte a suoni ricchi di contaminazioni.

“Connessioni sospese” è il nuovo singolo di Joline Terranova disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 12 settembre e in rotazione radiofonica da venerdì 26 settembre.